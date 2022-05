Guardando las distancias: la idiosincrasia cultural

Existe una teoría ampliamente desarrollada (y menos publicitada pero también tiene su público) que viene a decir, simplificando por no entrar en más detalles, que está todo inventado y que todo lo que se está generando en las manifestaciones culturales no es más que una vuelta a algo que ya existía con una pequeña capa de barniz por encima. Yo siempre he confiado en la capacidad del ser humano de reinventarse y de ir más allá merced a ese afán de descubrir y de innovar que tienen algunas personas y, sobre todo, gracias a esa especie de visión que les permite captar las posibles tendencias del mañana. Lo que quiero decir básicamente es que no creo que esté todo inventado y mucho menos en las tendencias culturales.

Sí creo que las manifestaciones artísticas (desde el cine hasta el arte pasando por otras disciplinas como el teatro y la literatura) beben de la realidad, de los acontecimientos sociales y de las vivencias individuales y colectivas. También en esas creaciones que parecen estar alejadas de la realidad o de lo terrenal si lo prefieren. Esas también beben de la realidad y de las circunstancias sociales de cada uno. Más allá de eso, estoy también en ese grupo que está convencido que nacer en un sitio u otro influye y moldea la capacidad de creación.

Y cuando uno tiene claro esto empieza a tener envidia (no, no es sana) de para cuándo podremos disfrutar con una serie tan cuidada y tan bien tratada localizada en Aragón

Y eso es algo a lo que estos días andaba dándole la vuelta a raíz de ver los primeros capítulos de la última serie estrenada en Movistar, Rapa. Ya saben, vendida como De los creadores de Hierro (pasarán los años y el mundo evolucionará pero el márketing sigue siendo parecido que el de hace ya mucho tiempo, misterios).

Situaciones similares pero diferentes

En Rapa (nombre cogido de esa tradición que a mí me genera ciertas contradicciones morales, la Rapa das bestas), todo lo que sucede no podría haberse dado si la acción tuviera lugar en otro lado y, evidentemente, otro tiempo. No me refiero a que no haya asesinatos en todos los lugares (tranquilos, no es ningún spoiler) sino a que las cosas no sucederían del mismo modo en ninguna otra región de España. Y con eso, como también lo hacían ya en Hierro, juega la trama, con esa adaptación a la idiosincrasia local que a los que estamos al otro lado de la pantalla nos acaba atrapando con esa mezcla de curiosidad, pasión y atracción por unos paisajes espectaculares.

Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Creer y que se crean nuestro potencial

Y cuando uno tiene claro esto empieza a tener envidia (no, no es sana) de para cuándo podremos disfrutar con una serie tan cuidada y tan bien tratada localizada en Aragón. Ya, ya sé que hay producciones que se han rodado en nuestra comunidad, pero me refiero a conseguir esa absorción entre paisaje y vivencias, entre trama y tradición, para hacer crecer un lugar. Sinceramente, no creo que algunas zonas de Aragón tengan mucho que envidiar a determinados paisajes que se lucen de manera brillante en Rapa e incluso en Hierro. Aunque no tengamos mar. Igual es que tampoco lo necesitamos.

Hablaba al principio de la teoría de que está todo inventado. Si fuera así, igual es el momento de que en Aragón fuéramos capaces de rentabilizar determinados atractivos para convertirlos en imágenes latentes en la memoria de los que nos ven desde fuera. Embajadores no nos faltan, buen hacer cinematográfico tampoco, tenemos una Aragón Film Commission que está tratando de vender la comunidad como lugar ideal de rodajes... Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Creer y que se crean nuestro potencial. Podríamos empezar por creer que nuestra idiosincrasia cultural es realmente digna de admiración.