El universo literario de Manuel Vilas llega a las salas de cine

De esta forma, la prosa poética de Manuel Vilas conquistará las grandes pantallas del país. Porque si algo pretendió Roda cuando rodó el documental sobre el autor oscense fue precisamente eso, «darle importancia a las palabras de manera cinematográfica». «Tenía claro que no quería hacer el típico documental biográfico sobre un escritor. De hecho, cuando leí Ordesa reviví partes de mi infancia en Teruel», explica Roda, que aunque no nació en Aragón ha estado siempre muy vinculado a la comunidad.

El cineasta, especializado en obra documental, comenzó a darle vueltas a la posibilidad de realizar Vilas y sus dobles nada más terminar de leer Ordesa: «Este proyecto nació curiosamente en el rodaje de mi anterior película (Marcelino, el mejor payaso del mundo), ya que fue Pepe Viyuela el que me recomendó el libro. Me conmovió mucho y quise trasladar toda esa emoción en el documental».

La poesía de Vilas planeando recitada sobre los majestuosos paisajes del parque nacional de Ordesa lo consigue de lleno, aunque a Roda le costó dar en un principio con el enfoque inicial. «Mi mayor miedo era averiguar cómo me colocaba a ese nivel literario, pero ese conflicto también me dio ganas de enfrentarme a este reto», reconoce Roda, que subraya que lo que más busca en las historias es la verdad. «Y la ficción, muchas veces, carece de ella», apunta.

La cinta, de unos 65 minutos de duración, está cimentada sobre tres patas. La principal es la conversación que mantiene el propio Vilas con los actores José Sacristán y Pepe Viyuela sobre literatura, cine, la familia, la muerte o el amor, mientras que en el documental otros grandes de la escena como Itziar Miranda, Cristina Gallego y Carmelo Gómez interpretan «a su manera» la poesía y la prosa del escritor oscense. «Y luego está la parte visual, cómo contar con imágenes todas esas metáforas y sentimientos», añade Roda, que considera que, en el fondo, su documental es una herramienta más para hablar «de los grandes temas universales que se entienden igual en cualquier parte del mundo»: «Quiero pensar que los espectadores pueden encontrar en él un espacio para curarse las heridas y reflexionar sobre la familia, el amor y la muerte».

Cuando la cinta se presentó el año pasado en Huesca, el propio Vilas reconoció que sintió «alegría y miedo» al recibir la propuesta de Roda. «Como es muy tímido, al principio no quería aparecer, pero le fuimos convenciendo. Al final quedó muy satisfecho y le gustó mucho, y eso es casi lo más importante para mí», subraya Roda, que se declara un firme admirador de la literatura del escritor oscense.

Rodado durante la pandemia, Vilas y sus dobles contó con el apoyo del Ejecutivo autonómico y la participación de Aragón TV, aunque es un proyecto impulsado por la productora Estación Cinema.

Todo listo para la presentación de ‘Fleta, tenor, mito’

El realizador Germán Roda cada vez le tiene más cariño al Festival de Cine de Huesca. En los últimos años ha presentado en el certamen oscense sus dos últimos documentales (‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’ y ‘Vilas y sus dobles’) y este año no será una excepción ya que el cineasta estrenará también en Huesca su nueva cinta: ‘Fleta, tenor, mito’, un documental en el que Roda realiza un recorrido por la vida y los orígenes del afamado cantante de Albalate de Cinca en el 125 aniversario de su nacimiento. Impulsado por la propia productora de los hermanos Roda (Estación Cinema), la cinta se proyectará en el festival oscense el próximo 17 de junio. «El germen surgió tras visitar en Zaragoza la exposición sobre Miguel Fleta ‘El hombre y el mito’ comisariada en 2018 por Sergio Castillo y Alejandro Martínez. Me di cuenta de que no se había contado bien la historia de este gran tenor y quise recuperarla», explica Roda, que para este proyecto sí que ha apostado por un formato más clásico de documental biográfico. «Jorge Usón pone la voz en ‘off’ y va narrando su vida y logros, mientras que también hay entrevistas al tenor Javier Camarena o a especialistas como por ejemplo Javier Barreiro». ‘Fleta, tenor, mito’ ha sido coproducido por RTVE y será emitido en el programa de La 2 ‘Imprescindibles’.

Este proyecto sobre Miguel Fleta no es el único documental de Germán Roda que está a punto de ver la luz. El director prevé presentar a final de año una cinta sobre Lorca que ha realizado partiendo de la obra ‘A vueltas con Lorca’, protagonizada por el actor Carmelo Gómez. «Es una especie de ‘road movie’ en la que voy siguiendo por toda España la gira de esta función y en la que Carmelo interpreta diferentes poemas de Lorca, además de haber entrevistas», explica Roda. En los últimos años, el realizador formado en Aragón ha impulsado importantes documentales como ‘Juego de Espías’ o ‘600 Años Sin Descanso, El Papa Luna’.