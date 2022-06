El humor ha sido un mundo, como tantos otros, que tradicionalmente ha estado reservado a cómicos masculinos. Como forma de respuesta a dichos prejuicios nace el festival Cómicas Fest, un espacio creado y desarrollado por mujeres que nació de la iniciativa del Centro Cívico Río Ebro. María Palasí, su directora, ha presentado este miércoles el evento en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, acompañada de la humorista -y participante- María de Rada, además del concejal de Participación del consistorio, Javier Rodrigo.

El objetivo, como ha subrayado el propio Rodrigo, es ser capaces de "consolidar el festival" para futuras ediciones, toda vez que se ponga en marcha esta primera edición, que arranca el sábado 4 de junio y estará en cartel hasta el viernes 18. Palasí ha explicado que el centro cívico lleva varios años con programación relacionada con el humor, lo que les ha permitido darse cuenta del "claro predominio masculino" sobre los escenarios. Por ello, y de forma totalmente "espontánea", decidieron plantear esta iniciativa.

La característica principal del festival, como su propio nombre indica, es que está realizado únicamente por mujeres. No solo por las 15 cómicas que actuarán durante estos tres fines de semana, sino que la presencia femenina abarca todo el proceso, desde el diseño del programa hasta la producción del mismo. Con todo, Palasí remarca que no se trata de un evento exclusivo para ellas: "No tiene etiquetas, está destinado a todos los públicos, tanto masculino como femenino. Es un festival normal, solo que realizado por mujeres".

Un cartel "muy potente"

María de Rada comparte la necesidad de reivindicar el humor femenino a través de proyectos de este tipo. "Todas nos hemos sentido alguna vez menospreciadas, a todas nos han dicho eso de que para ser mujeres, éramos graciosas", ha señalado. Asimismo, la mejor forma de llevar a cabo esa reivindicación es lanzando un programa "muy potente", en términos de la cómica zaragozana.

Así, este sábado será el turno de Patricia Espejo. La humorista, que ha pasado por programas como El Club de la Comedia o Late Motiv, se encuentra actualmente colaborando en el exitoso pódcast Estirando el chicle, y será la encargada de inaugurar el festival, presentada por la cómica aragonesa Patri Coronas. El domingo, por su parte, el Centro Cívico Río Ebro ofrecerá el show Personajas, interpretado por Paloma Jiménez, Catalina Pueyo y la propia María de Rada.

Se han programado coloquios los sábados del festival, con el objetivo de "hacer partícipe al público"

El segundo fin de semana abre con el espectáculo teatral vanguardista Hoy puede ser mi gran noche, un show que cuenta con una gran crítica en España y que está dirigido por Noemí Rodríguez, acompañada de la música de Darlene Rodríguez. Mientras, el domingo 12 llegarán los monólogos gracias a Monologueando, presentado por de Rada y con cómicas de la talla de Nerea Garmendia, Bianca Kovacs o Lady Sarcasmo. Por último, el sábado 18 clausurará esta primera edición el show El test de Improamigas, presentado por Patri Coronas.

Coloquios

Por otro lado, en el acto celebrado en el ayuntamiento se ha anunciado la programación de coloquios los sábados del festival, con el objetivo de "hacer partícipe al público", como ha afirmado Rodrigo, y sin ningún tipo de etiquetas, con la participación igualmente de cómicos masculinos para enriquecer el debate. En cualquier caso, se trata de un festival que busca, como ha concluido María de Rada, "reivindicar el papel de la mujer en la comedia de forma lúdica y festiva".

Todas las actuaciones comenzarán a las 19.00 horas, y las entradas ya están disponibles en la web de Entradium, así como en las taquillas del Centro Cívico Río Ebro. Tienen un precio único de diez euros.