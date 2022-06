Ángel Petisme: "La pandemia nos ha recordado que la felicidad se escribe con minúsculas"

Ángel Petisme (Calatayud, 1961) siempre le ha tenido un cariño especial a Cierzo, el libro-disco que publicó en 1997 y que le dio a conocer entre el gran público en Aragón y buena parte de España. Por eso, 25 años después, ha decidido autorregalarse una pequeña joya para alegría de sus fieles seguidores. El poeta, compositor y cantante aragonés está ultimando la publicación de Cierzo 25 aniversario, en el que recupera con una nueva producción y un sonido del siglo XXI dos de sus canciones más emblemáticas: El tranvía verde y Donde muere la carretera. Su decimonoveno trabajo discográfico incluirá además dos canciones inéditas compuestas en esa época (Piedras del Ebro y Te quiero que pa qué), el poema Blowin’in the Cierzo en la voz del actor Josep María Pou, así como los 13 temas remasterizados que contenía aquel álbum ya mítico.

La edición física no se lanzará hasta principios de septiembre, pero la digital ya ha empezado a ver la luz. El pasado 27 de mayo se publicó en las plataformas digitales la nueva versión de Donde muere la carretera, grabada con una banda de excepción en la que se encuentran, entre otros, el aragonés Santi Comet o la argentina Laura Gómez Palma (bajista de Sabina). «Me apetecía revisitar por lo menos esos dos temas tan conocidos para darles otro aire. El sonido de ese disco ya está obsoleto y quería darme ese gusto porque es un álbum al que le tengo mucho cariño y que dejó pequeños himnos en Aragón. Luego introduje esas dos canciones inéditas para darle un carácter más novedoso al proyecto», explica Petisme.

Tanto Piedras del Ebro (en la que hace un guiño a la jota) como Te quiero que pa qué (un tema con mimbres no pretendidos de gran hit) las ha interpretado en directo en varias ocasiones, pero nunca las había incluido en un disco. Petisme las tocará ahora en la gira que ofrecerá en otoño e invierno para presentar Cierzo 25 aniversario. Antes, eso sí, irá lanzando los videoclips de los cuatro temas protagonistas del álbum. «El de Donde muere la carretera lo estoy realizando yo mismo y espero publicarlo en unos días», apunta el poeta.

"La patria es la infancia, como decía Rilke"

Esa gira de otoño, en la que interpretará sus temas más conocidos, pondrá el broche de oro a un proyecto que rinde tributo a un álbum emblemático y también muy novedoso en la época por su formato de libro-disco. En Cierzo, Petisme quiso recuperar sus raíces y reivindicar aquello de que «la patria es la infancia, como decía Rilke». «En esa época yo ya vivía fuera y quizá necesitaba recuperar mi toma de tierra con el pasado y repensar quién era y de donde venía. Por eso surgieron esas canciones. Como decía Saramago, somos lo que recordamos», subraya el cantautor.

Su nuevo álbum, el decimonoveno, recupera varias de esas canciones e incluye dos inéditas

Ese leitmotiv enlaza perfectamente con todo lo que Petisme ha vivido en estos últimos años, en los que ha perdido a «muchos amigos»: «Todo esto de la pandemia ha hecho que me tome las cosas aún con más calma». A principios de 2021 publicó una antología personal con 101 poemas titulada Nuestra venganza es ser felices, toda una declaración de intenciones. «Quizá se vendió tan bien porque la gente pensó que era un libro de autoayuda (risas), pero en el fondo es cierto. El que sonríe resiste y lo que más le puede joder a tu peor enemigo es verte feliz. Todo esto de la pandemia nos ha recordado que la felicidad se escribe con minúsculas y que está hecha de pequeñas cosas. Todo lo demás es ruido y furia. Lo grande no tiene valores sino un gran precio. Y casi siempre conlleva una traición a ti mismo o una cesión», asevera Petisme, que en los últimos cinco años ha perdido también a sus padres.

Fiel a sí mismo

El cantautor aragonés ha defendido esa fidelidad consigo mismo a capa y espada durante toda su carrera: «Siempre he priorizado el hecho de poder trabajar de forma independiente y autogestionada para que nadie me marcara las directrices artísticas. Cuando me empezaron a decir qué ropa debía ponerme para las fotos decidí tomar mi propio camino».

«El estado de la industria musical es patético y no creo que vaya a mejorar. No hay más que ver a los grandes artistas, que han vendido todo su catálogo a fondos de inversión»

Cierzo supuso también una especie de punto y aparte en este sentido, porque con ese álbum se sucedieron las propuestas para plegarse ante las exigencias de la industria. Él optó por las carreteras secundarias para de esta forma poder compaginar su faceta como escritor y publicar al mismo tiempo discos diferentes como por ejemplo Buñuel del desierto. «El estado de la industria musical es patético y no creo que vaya a mejorar. No hay más que ver a los grandes artistas, que han vendido todo su catálogo a fondos de inversión», sentencia Petisme, que ha recibido varios premios de poesía y ha publicado cerca de 30 libros.

El cantautor ya tiene lista la portada de Cierzo 25 aniversario para cuando salga en septiembre. Es obra de su amigo Vicente Villarrocha, pintor zaragozano recientemente fallecido. Así cerrará un círculo que comenzó hace 25 años, cuando el artista aragonés Ignacio Fortún firmó la portada de Cierzo, un disco emblemático que ahora volverá a brillar con luz propia.