Hacía unos minutos que se acaba de abrir la Feria del libro y el sol ya estaba llegando a lo más alto irradiando el parque con ganas y por el puente de los Cantautores la estampa era gente que salía del lugar ya con libros en la mano. Magnífica señal para una feria que se acababa de inaugurar y que ha sorprendido al registrar una mañana ya de magnífica afluencia. Qué se lo digan a Vicente Vallés (en la caseta de El Corte Inglés) que no ha parado de firmar su Operación Kazan o a la propia Olga de Dios que en Apila Ediciones ha sido una de las que ha tenido una larga fila para firmar ejemplares de varios de sus trabajos. Y es que la Feria del libro de Zaragoza ya está aquí y los zaragozanos tienen ganas de disfrutar de ella… en un nuevo emplazamiento que, de momento, ya se ha convertido en un éxito.

“Yo tengo muchas esperanzas en este lugar, es un sitio abierto, con naturaleza, con una hilera de estands montados en fila y, sobre todo, con actividades en el Quiosco de la música que le va a dar color a la jornada”, comentaba en un debate improvisado en torno a una de las casetas un editor al que otro asentía. No todos, es verdad, que estaban convencidos al 100%: “Hemos venido aquí porque en la plaza del Pilar no se podía así que vamos a ver… es una prueba en realidad”. Quedan nueve días de cita pero, a tenor de lo visto ya por la mañana, el público le da un aprobado a esta nueva ubicación. Pero no solo Vicente Vallés y Olga de Dios han tenido una jornada productiva, Rosario Raro, Domingo Buesa, Santiago Morata, los dibujantes de Malavida, Miguel Mena… la lista es interminable ya que todos ellos, con más o menos asiduidad, han firmado bastantes de sus libros.

"No puede imponerse una amnesia generacional"

Todo en una mañana que ha abierto un pregonero de lujo, Antonio Altarriba, que ha pronunciado un discurso incisivo, nada vacuo, con el que ha dejado claro que hay que posicionarse en el mundo y los libros son el mejor camino para ello: “Hay una epidemia que me preocupa y que es destructiva para la salud intelectual, que son las mentiras, las manipulaciones y las falsas noticias”, ha dicho con vehemencia el guionista, que ha acusado directamente a los que quieren “abolir el pasado. No puede imponerse una amnesia generacional porque es el pasado lo que nos ayuda a tener criterio. Nos quieren borrar todo y que no hablemos de la guerra civil, del franquismo, de la transición… Hay que combatir contra eso porque no se puede olvidar el pasado”. Por eso, ha dicho con contundencia Altarriba, “la principal vacuna contra la epidemia de la desinformación y la manipulación que nos afecta es el libro. No hay mejor vacuna que un libro, hay que tomarse tres dosis por lo menos y si llegáis a cinco seréis mucho más libres. Desde hoy, quedan prescritos los libros”.

Un pregón brillante que ha servido para dar el pistoletazo de salida a una feria que ha contado en la primera mañana con la presencia del consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Felipe Faci; la concejala de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa; y la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo; que pasearon entre los diferentes estands donde dieron ejemplo comprando varios ejemplares.