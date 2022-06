Cerca de 6.000 aragoneses han arropado estos días a los más de 200 músicos y cantantes con ceguera o baja visión que han participado, entre el 2 y el 5 de junio, en la 17 Bienal de Música de la ONCE (#BienalMúsicaONCE). Durante estos cuatro días, la música ha recorrido hasta siete ciudades de Aragón, con la celebración de 11 conciertos en total.

El broche final llegó el domingo 5 de junio a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con la interpretación de ‘El Canto a la Libertad’ de José Antonio Labordeta, a cargo de todas las corales promocionadas por la ONCE que han estado en la Bienal de Música: Allegro, de Valencia; Alaia, de San Sebastián; Breogán, de A Coruña; y el coro Fermín Gurbindo, de Madrid; y las dos corales aragonesas invitadas, la Polifónica de Ejea de los Caballeros y el Coro de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos de Alcañiz. Junto a ellas, la música de la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de los Califas, de Córdoba, y la voz de la joven jotera Rocío López Laborda, artista también promocionada por la Organización, que puso en pie a todo el público.

Durante los días anteriores, la 17 Bienal de Música ONCE pasó por el Teatro Marín de Teruel, donde tuvo lugar el concierto inaugural; el Teatro Municipal de Alcañiz; el Teatro de la Villa de Ejea de los Caballeros; el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, en Huesca; el Teatro Cervantes de Borja; el Teatro Capitol de Calatayud; y en Zaragoza, la sala Luis Galve también en el Auditorio, el Oasis Club Teatro y la sala Bóveda del Albergue.

¡¡Espectacular broche de oro a la 17 #BienalMúsicaONCE con este 'Canto a la Libertad' interpretado por las corales de la ONCE y la Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas!! 👏👏👏👏@zaragoza_es #ONCECultura #ArtistasCiegos pic.twitter.com/nN9lTx36XF — ONCE (@ONCE_oficial) 5 de junio de 2022

Junto a las corales y la orquesta, han formado parte del programa un amplio y variado cartel de artistas de muy diferentes estilos musicales: la Lambroten Brass Band de Zaragoza, que anunciaba la cita musical con uno de sus alegres pasacalles; David Viñolas y su ‘Nucli Trío’ e Ignasi Terraza (ambos de Barcelona), Ayuma, Robin Dee y Alma de jazz (todos de Madrid), y Teo y sus Lazarillos (Zaragoza), en una apuesta clara por el jazz; JaceMan (Madrid), Código Bushido (San Sebastián) y Laurel Canyon (Murcia), en pop-rock; las voces de Aminah (de origen ugandés asentada en Menorca), Xiara y su ‘Suelo de Calíope’ (Vigo), Ludmila Mercerón (cubana con residencia en Zaragoza), Laura Diepstraten (Almería), Gloria Geberovich (argentina afincada en Huesca) y Rocío López Laborda, con su jota aragonesa; y la música clásica con el piano de Ignasi Cambra (Barcelona) en un concierto benéfico a cargo de la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA).

Además, la bienal ha contado con la participación de tres grupos aragoneses invitados: los mencionados el Coro de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos, la Coral Polifónica Ejea, y el grupo de pop zaragozano Delacueva, que cerró a lo grande la noche de Pop-Rock, en la discoteca Oasis.

La 17 Bienal de Música ONCE volvía a la región después de que tuviera que ser aplazada en 2020 a consecuencia de la pandemia, de ahí que el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, se refiriera a ella como “la Bienal de la revancha” (contra el covid) durante sus palabras de clausura. Sánchez explicó que las personas ciegas hacen la música de una forma diferente, pero con el mismo objetivo que el resto de los músicos, comunicar con ese lenguaje universal de las personas, los sentimientos: alegría, tristeza, amor, pasión…”. Hay que reconocer, aseguraba el director general, “el talento y la constancia de estos artistas que hace posible que hayan llegado aquí, con la ayuda de la ONCE, para desarrollar ese esfuerzo personal y poder defender la ilusión desde el escenario”.