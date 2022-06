Javier Macipe: "No pararé hasta estrenar la película sobre Mauricio Aznar"

Tardará más o tardará menos, pero 'La estrella azul' –la película que Javier Macipe está preparando sobre el músico zaragozano Mauricio Aznar– «se rodará y se estrenará». Así de contundente se muestra el realizador aragonés, que a pesar de las muchas trabas que ha tenido que afrontar el proyecto no pierde la fe. «No voy a parar hasta hacer esta película. Me comprometí con la madre de Mauricio y voy a cumplir mi palabra», asevera Macipe con una convicción que llega a conmover. Tras sus palabras se adivina también la admiración que siente hacia el que fuera líder de Más Birras y unas canciones que empezó a escuchar gracias a su hermana, 20 años mayor que él.

«Si no fuera por las muestras de apoyo de los amigos y fans de Mauricio y porque es una película sobre una persona muy importante para mí, no sé si hubiera aguantado estos años tan duros», reconoce Macipe, que con 'La Estrella Azul' afronta su primer largo tras una carrera dedicada a los cortometrajes (ha estado nominado en dos ocasiones al premio Goya al mejor corto por 'Os meninos do rio' y 'Gastos incluidos').

La película sobre el malogrado Mauricio Aznar, el músico y poeta zaragozano fallecido en el año 2000, ha tenido que hacer frente a muchos obstáculos desde que el proyecto echó a andar hace siete años. La primera piedra en el camino fue la búsqueda de productoras, porque la intención de Macipe siempre ha sido realizar una película «grande». El aragonés lo consiguió, embarcando en el proyecto a Mod Producciones, la argentina Cimarrón de Hernán Mussalupi y El Pez Amarillo, la productora creada por él mismo junto a la también aragonesa Amelia Hernández.

El rodaje incluso llegó a arrancar en Zaragoza (se pudo grabar durante tres días a principios de marzo), pero la pandemia lo truncó todo. «Parar por el covid nos hizo gastar mucho dinero porque un proyecto como este es como un trasatlántico con mucha gente involucrada, pero sin duda ahora estamos ante el momento más crítico», lamenta Macipe.

'La estrella azul' se iba a grabar en un principio en tres fases: primero en Zaragoza, luego en Argentina (donde Mauricio Aznar se empapó en su última etapa del folclore americano y cultivó géneros como las chacareras) y de nuevo en la capital aragonesa. El último escollo se ha producido precisamente en el país sudamericano. «Ha habido una devaluación brutal unida a una inflación muy fuerte y eso ha hecho que el dinero que habíamos conseguido para rodar ahí no cubra todo el presupuesto, así que hemos tenido que parar para buscar más financiación», explica Macipe, que incluso llegó a viajar a Argentina en enero con la previsión de comenzar a rodar en abril.

Así, el director zaragozano se encuentra ahora en esa ardua tarea de obtener más apoyo económico, tanto de empresas privadas como de las instituciones públicas. «No está siendo fácil, pero tengo fe en que lo vamos a conseguir», subraya. Tanto es así que confía en retomar el rodaje en Argentina en octubre para luego finalizarlo en diciembre y enero en Zaragoza. «En el mejor escenario posible, esperamos poder estrenar la película a finales de 2023», indica Macipe.

La semilla del proyecto

Para ello, espera solventar también los problemas que están teniendo con las subvenciones del Ejecutivo autonómico. «Como las ayudas son anuales, estamos teniendo dificultades para poder justificar el dinero que gastamos en 2020. Ojalá se encuentre una solución porque no hay que olvidar que la película dará a conocer a medio mundo la historia de uno de los mejores músicos y poetas de Aragón», explica el cineasta.

La semilla de 'La estrella azul' comenzó a germinar hace más de siete años y fue la propia madre de Mauricio Aznar la que se lo propuso a Macipe. «Ya la conocía de pedirle permiso para utilizar sus canciones en varios de mis cortos y un día me dijo que le encantaría que hiciera una película sobre sus hijos (Pedro Aznar compartía con su hermano la pasión por la música)», recuerda Macipe, fiel seguidor de la obra de Mauricio «desde niño»: «Para mí, representa el buscador, el artista en el sentido más genuino de la palabra. Es un hombre que puede ser luz y guía para muchos que queremos dedicarnos al arte o que queremos seguir el camino de la vocación».

Así, la implicación personal de Macipe está fuera de toda duda. El cineasta aragonés ha tenido que reescribir el guion para adaptarse a las nuevas circunstancias del rodaje, pero asegura que la película mantiene su esencia. De hecho, subraya que ahora es mejor. «No se ha perdido nada, al revés, ha ganado. Por no hablar de Pepe Lorente (el actor que encarna a Mauricio Aznar), que está mucho más preparado», indica Macipe, que apuesta por ver el lado positivo a toda esta carrera de obstáculos.

La intención cuando se estrene la película es realizar de forma paralela una pequeña gira de conciertos a cargo de la banda que interpreta a Más birras en el largometraje. «También queremos involucrar a otros grupos de Zaragoza», apunta Macipe.

Se comprobará entonces lo bien que suena la banda que ha formado con músicos de la ciudad, una formación que ya tocó en marzo de 2020 en el Centro Cívico Delicias en uno de esos tres días de rodaje antes de la irrupción de la pandemia. «Todo lo que grabamos entonces nos sirve. De hecho, esa fue una de las escenas más complicadas porque metimos en el concierto a 500 extras», recuerda el realizador.