¿Qué festivales hay en Aragón este verano?

Al festival que se está celebrando en Zaragoza le queda su recta final. Kiki Morente estará en la plaza San bruno este jueves mientras que ya en el Jardín de Invierno actuarán Ana Tijoux y Frente Cumbiero (16 de junio), Wilco (21 de junio), Él mató a un policía motorizado y Casi reptil (24 de junio), Alizzz (26 de junio), Rufus Wainwright (30 de junio) y Cat Power (2 de julio).

Uno de los festivales más diferentes que existen en la comunidad se celebra este año entre el 17 de junio y el 19 de junio con un cartel que incluye grupos como Los planetas, Sen Senra, Zahara, Xoel López, Kiko Veneno, Natalia Lacunza... Todo en Mozota, una pequeña localidad zaragozana con un bosque muy especial para disfrutar de los conciertos.

Carmen París, China Chana, Los Guajiro, Llorente, Elem y David Angulo actuarán en el segundo ciclo En torno al agua, una propuesta en la que música y naturaleza se dan la mano para disfrutar de las noches de verano en la zona de los balnearios de la provincia. Jaraba, Ateca, Ibdes, Nuévalos, Alhama de Aragón y Paracuellos de Jiloca son las sedes de la cita.

Barbastro recupera su festival tras la pandemia y lo hace con una edición que ha levantado mucha expectación y que cuenta con un cartel con bandas como Viva Suecia, Zahara, La bien querida, La la love you, Veintiuno, Grises, Anabel Lee, Ley DJ, Los Flamingos, Sierra Leona, Fresquito y Mango, In materia, Feroe, Innmir, DJ Caro, Alex Curreya, Sweet Drinkz, Penguinsandcat, Eleven, Bita, Fantasmas amarillos, DJ Der y y Oriol Trelles.

Festival de los castillos (julio a septiembre)

Esta misma semana se desvela la programación del Festival de los castillos de este año que llegará a más localidades que nunca con un programa muy variado.

El grupo madrileño Morgan, el guitarrista norteamericano Eric Gales y la cantante catalana María Arnal encabezan el cartel de la 32ª edición del Festival Castillo de Aínsa, que resurgirá este mes de julio tras dos años de suspensión debido a la pandemia por coronavirus. También habrá espacio para las artes escénicas.

La Diputación Provincial de Huesca lanzó este festival hace dos años y su éxito ha hecho que cada año vaya creciendo. Para este 2022 se han programado 29 conciertos o espectáculos que recorrerán toda la provincia durante los fines de semana del verano. Los únicos conciertos de pago (más allá de un pequeño precio simbólico que tienen todos) serán los de Miguel Ríos y Antonio Orozco, que actuarán el 9 y el 10 de septiembre en la Cartuja de las Fuentes de Sariñena.

La Fundación Tony Manero, RdeRumba con Carlos Porcel y Lehmann Brothers son las estrellas de este festival enraizado en la música negra que ha sido referencia en la ciudad durante muchos años como un lugar para descubrir la otra música. Este año estrena ubicación, el Parque Deportivo Ebro.

Es quizá el festival con mayúsculas que se celebra en la comunidad. Aunque ha estado ausente durante dos años por la pandemia, todo apunta a que la edición de este año será la del desquite ya que cuenta con un programa con, entre otros, Estopa, Residente, Crystal Fighters, Goran Bregovic, Amadou & Mariam, Fuel Fandango, Robe, La MODA, Rayden, Rozalén...

El Festival Internacional de Panticosa celebra su décimo aniversario con grandes conciertos y excursiones musicales. Nancy Fabiola Herrera y Estrella Morente serán las encargadas de inaugurar y clausurar esta edición, respectivamente.

La habitación roja y Pecker son los cabezas de cartel de la segunda edición del Festival Núcleo de Jaca que pretende llenar la capital jacetana durante una semana de actividades culturales gratuitas que van más allá de la música.

Aragón Sonoro (29-30 de julio)

Stay Homas, La La Love You, Danza invisible y Veintiuno estarán, entre otros, en el Festival Aragón Sonoro de Alcañiz que se celebra con entrada libre.

Benás Festival (29-30 de julio)

Las redes sociales del festival han anunciado este martes que este año volverá a celebrarse la cita que tiene ante sí el reto de consolidarse después de años de dificultades por la pandemia.

Esta propuesta contiene más de 20 conciertos de música medieval, barroca y renacentista en trece municipios de la provincia de Huesca, exposiciones y actividades paralelas para todo tipo de públicos.

El desierto de los Monegros volverá a coger la rave más multitudinaria en la que todo puede pasar. Lo hace prometiendo más de 30 horas de música y con un cartel el que destacan Paul Kalkbrenner, Chase & Status y Vitalic, Wu Tang Clan y SFDK. En total, hay confirmados más de 125 artistas.

El Monasterio de Veruela suele apostar por conciertos mágicos que se envuelvan con el ambiente que destila el propio lugar. Así, la cita programada por la DPZ, ha apostado este año por cuatro actuaciones, las de Pablo Milanés, Duquende y Chicuelo, Ede y Valeria Castro.

Festival de Daroca (3-10 de agosto)

Es la cita con la música antigua más importante que tiene la comunidad y es también el festival más veterano con el que cuenta Aragón. A la vena formativa, hay cursos con multitud de alumnos, se une un programa de conciertos que todavía no ha sido presentado.

El festival auspiciado por el Gobierno de Aragón recibe este año en las tres capitales de provincia a artistas como Trío Salduie, Berluna, Niño de Elche, Juan Perro, Olga y los Ministriles, Sharif, Los Músicos de su Alteza, Anaju, Kor’sia, Delacueva y Ensemble Simón Tapia, entre otros.

Festival del Somontano (4-7 de agosto)

Barbastro apuesta por el maridaje del vino y la cultura con una programación que suele combinar las artes escénicas con los conciertos y que para este 2022 todavía no se ha desvelado.

Kiko Veneno, Delaporte, TéCanela, Ladilla Rusa, Alizzz y Carolina Durante conforman el núcleo duro de la segunda edición del festival que se celebra en la localidad oscense de Ayerbe.

Amante (5-7 de agosto)

Borja celebra la quinta edición de su festival con la presencia de La casa azul, La habitación roja, Ana Torroja, Shinova, Elefantes, Ángel Stanich... Es su año más ambicioso de la historia.

Festival de Ascaso (30 de agosto-3 de septiembre)

La pequeña pedanía de Boltaña tiene todos los años cita con el cine independiente que no se ha interrumpido ni con la pandemia. En este 2022 volverá a desafiar a las condiciones con una nueva celebración.

Aunque finalmente no será el festival en el que se despida Bunbury de su ciudad, el Vive Latino es la vuelta de Zaragoza a los grandes eventos con un cartel que combina lo mejor de los grupos latinoamericanos con los nacionales. Todo en el recinto de la Expo. Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Café Tacvba, Caligaris, Carlos Sadness, Cecilio G, Centavrvs, Coque Malla, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, Kase.O Jazz Magnetism, Kumbia Queers, Leiva, León Benavente, Little Jesus, Love of lesbian, María Guadaña, Mikel Erentxun, Miss Cafeína, Molotov, Mon Laferte, Mula, Nortec: Bostich y Fussible, RdeRumba DJ, Rulo y la Contrabanda, Sho-Hai, Sidonie, Silvana Estrada, Taburete, Trashi, Vetusta Morla y Ximena Sariñana actuarán.

Dorian, Cariño, La Casa Azul, Carolina Durante, Ojete Calor, Mediapunta y Eleven actuarán en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza para celebrar, después de tres aplazamientos, una nueva edición del FIZ.