Pancho Varona: "Zaragoza siempre ha sido una ciudad muy 'sabinera'"

Suena a tópico, pero los amantes de Joaquín Sabina tienen una cita ineludible este viernes a las 21.30 horas en La Casa del Loco de Zaragoza. Sus canciones más míticas sonarán con toda su fuerza interpretadas y cantadas por su coautor principal: Pancho Varona, fiel escudero y productor del genio de Úbeda. El músico madrileño llega además con una banda de muchos quilates: Osvi Grecco (guitarrista entre otros de Ariel Rot, Miguel Ríos y Luz Casal) y Toni Jurado (batería de Calamaro, Antonio Vega, Kiko Veneno o Quique González). «Estoy feliz porque me he podido rodear de los mejores músicos para darle una vuelta de tuerca y otro aire a las canciones más conocidas de Joaquín, que era algo que llevaba tiempo queriendo hacer», explica Varona en conversación telefónica con este diario.

Con esa formación, el repertorio del concierto, compuesto íntegramente por temas de Sabina, sonará netamente «rockero». «Hemos introducido arreglos para hacer versiones diferentes. A 'Pongamos que hablo de Madrid', por ejemplo, le hemos dado un aire de rock progresivo», explica Varona, que lleva tiempo sin tocar en la capital aragonesa: «Me hace mucha ilusión volver. Zaragoza es una ciudad muy 'sabinera' de siempre y le tengo mucho cariño».

La Banda del Pirata Cojo, creada ex profeso hace medio año para esta 'gira sabinera', llega con el repertorio más que rodado tras haber tocado en una quincena de ciudades (sobre todo en España, pero también en México). «La comunión que se crea con el público es total porque todo el mundo se sabe las letras. Además, aprovecho para contar anécdotas sobre las canciones y recordar cómo surgieron», apunta. En muchas de ellas, Varona estaba muy presente porque ha compuesto mano a mano con Sabina temas tan conocidos como 'La del pirata cojo', 'Peces de ciudad' o 'Pacto entre caballeros'.

El músico madrileño lleva cuatro décadas trabajando con el ubetense, desde que con poco más de 20 años decidió ir al bar La Mandrágora de Madrid en busca de su ídolo. «Fue todo muy fortuito. Yo me hice fan de Joaquín cuando escuché por primera vez 'Pongamos que hablo de Madrid', una tema que me enamoró. A partir de ahí empecé a ir mucho a La Mandrágora y acabé haciéndome amigo de Joaquín porque al final en el bar apenas cabían 50 personas. Un día, desde el escenario, preguntó si alguien conocía a un guitarrista. Yo levanté la mano y le dije que me sabía todas sus canciones y, sin escucharme si quiera, me fichó. Ese instante cambió mi vida porque yo estaba estudiando unas oposiciones a funcionario», recuerda Varona.

Nuevo disco y gira de Sabina en 2023

Desde entonces, el madrileño ha sido el escudero más fiel de Sabina, una dupla creativa que pasará a la historia de la música española. «Es un orgullo haber trabajado tantos años con Joaquín. En los equipos solo hay un ‘Messi’ y luego hay otros que juegan para que él brille y disfrute. Siempre he preferido el trabajo en la sombra», indica Varona, que apunta que colaborar con Sabina también le ha dado otras alegrías: «He podido conocer a muchos grandes artistas y componer para nombres tan grandes como Ana Belén, Miguel Ríos o Manolo Tena».

Sobre el nuevo disco y la gira que el propio Sabina anunció hace unas semanas para el próximo 2023, Varona tiene poco más que decir y mucha ilusión en los bolsillos. «Haberlo dicho por televisión le da un carácter más de oficialidad, así que muy contento. Imagino que Joaquín estará ahora con las letras y luego acabaremos de darle forma a las canciones, que es como siempre solemos trabajar», concluye Varona, que es productor de casi todos los discos del cantautor ubetense.