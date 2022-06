Crítica de Javier Losilla del concierto de Kiki Morente: Abriendo las puertas del flamenco

No me pregunten por qué, pero cada vez que veo a Kiki Morente en escena asocio su imagen a la del Dylan temprano de los años 60. Tuve esa sensación la primera vez que actuó en solitario en Zaragoza y el dejà vu se repitió el jueves durante su actuación en la plaza de San Bruno, dentro de la programación Al raso. Kiki, hijo del gran Enrique Morente, tiene una garganta prodigiosa, en la que se adivinan sin esfuerzo giros paternos, y una intención clara de marcar en el flamenco su propio territorio.

Su tarea, pese a su talento, conocimiento de los cantes y brillantez de su poderosa, larga, hermosa y sinuosa voz, no es fácil, pues se sitúa en un espacio equidistante entre el clasicismo y la modernidad, una manera, con lenguaje propio, de seguir la senda abierta por su padre. Así, no puede anclarse en un clasicismo canónico ni disputar el espacio a artistas que, sin poseer las cualidades que él presenta, copan una porción importante de la escena de la música popular inspirada en lo jondo. De ahí esa búsqueda (y los logros obtenidos ya) de una demarcación sonora en la que desenvolverse como artista.

De momento, más allá de lo que ofrece en las grabaciones, Kiki ya no es en directo el cantaor de cualidades innatas de hace pocos años; hoy manifiesta un claro dominio del cante y de la escena y un excelente control de su arte. Puede cantar sentado o de pie, con la guitarra colgada como un rockero o apoyada en sus piernas como un tocaor, y es capaz de marcarse en solitario un taranto antológico y una seguirilla (Voces del 3 de mayo) en la línea sonora de aquel imprescindible Omega, que corta la respiración, acompañado por su ajustado, compacto y despierto grupo. Kiki es un compendio esplendoroso de la tradición y la contemporaneidad, y puede llevar a sus conciertos a públicos diversos (más allá del puñado de curiosos que se acervan a verlo por sus escarceos amorosos con influencers y / o famosillas).

Su álbum más reciente

El jueves, su inicio del concierto con el recitado de un poema de Blas de Otero que ha recogido en El Cante, su álbum más reciente, fue el cañonazo de salida hacia un gozoso repertorio, musicalmente mestizo, y vocalmente arrebatador. Alegrías (El ciego de la canción), malagueña, tangos, los ya citados palos… En alguna de esas interpretaciones sentimos muy próximo a Morente padre, como lo palpamos en la recreación que hizo de La luna de Nueva York. Mas no crean por lo leído que asistimos a una trascripción flamenca de Hamlet, con el fantasma del padre pidiendo venganza, no; ahí no hubo fantasmas, sino respeto, cariño y creación personal a partir de las muchas enseñanzas recibidas y aprendidas. Solo que los genes son los genes, claro.

Vuelvo a Dylan, si me permiten seguir con mi inexplicable obsesión: Kiki Morente no está llamando a las puertas del flamenco: tiene su llave dorada y las abre a su gusto y por derecho. ¡Dale!