Guitarricadelafuente: «La jota no está discutida con la inspiración flamenca o latina»

El cantautor Álvaro Lafuente, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, actúa este sábado en el Auditorio de Zaragoza con motivo de la gira de su primer disco, La cantera, lanzado el pasado mes de mayo. De padres zaragozanos y raíces en la pequeña localidad turolense de Cuevas de Cañart, este joven músico nacido en Benicàssim en 1997 saltó a la fama hace cuatro años cuando decidió compartir sus canciones en redes sociales y plataformas digitales. El artista se muestra orgulloso de su origen aragonés, desde canciones como 'Guantanamera' (con más de 40 millones de reproducciones en Spotify), en la que hace referencia al pueblo de su abuela, hasta su propio nombre artístico. «He pasado la mitad de mi vida en Aragón, y eso ha influido en mi música, en mis letras y en todo mi imaginario, tanto lírico como visual», señala. Por ello, la de este sábado es la fecha que «más emoción» le hace, en un emplazamiento, el Auditorio, al que acudía de pequeño junto a sus padres, lo que añade una mayor carga de simbolismo.

Su pasión por la música no se remonta a un momento concreto, tal y como recuerda el cantautor: «Es difícil explicarlo. Cuando la música representa lo que eres, siempre está contigo. No hay un momento fijo, quizá cuando me regalaron mi primera guitarra, pero, de alguna manera, la música siempre ha estado a mi alrededor». Un instrumento, la guitarra, que le ha acompañado durante toda su vida personal y musical, como referencia su nombre artístico. «La elección no fue buscando nada, simplemente salió del momento en el que estaba, y le puse guitarrica por darle ese componente aragonés, como el guitarrico», explica Lafuente.

Su salto a la fama se produjo con tan solo 21 años, a través de Instagram y Spotify, sin estar ligado a ninguna casa ni a ningún productor, lo que le daba una libertad absoluta en lo que empezó siendo un hobby y terminó convirtiéndose en su profesión. «La verdad es que nunca me lo había planteado, siempre he llevado implícito el ser libre», admite, lo que va en consonancia con la forma de actuar de las nuevas generaciones: «Mi generación tiene la suerte de poder hacer las cosas libremente, desde lo genuino y desde la originalidad».

En cuanto a su estilo musical, el artista, muy ligado al estilo flamenco, resta importancia a la diferenciación entre géneros. «En mi mente, la jota no está discutida con la inspiración flamenca o con la música latinoamericana. Al final, veo en todas ellas un mismo origen», afirma. Una tendencia que se ha visto reforzada en los últimos años, con una evolución que ha hecho que la música esté «mucho más democratizada» y sea «mucho más accesible para la gente joven». Asimismo, no duda en reivindicar el producto nacional frente al foráneo: «Hace diez años, todo lo que venía de fuera era lo bueno. Ahora, a nivel internacional el foco se ha puesto en la música en español, lo que supone una oportunidad increíble para los artistas de aquí». «Tenemos un trasfondo cultural muy fuerte, y no aprovecharlo y exteriorizarlo es renegar de quienes somos», sentencia.

Con su primer disco, 'La cantera', producido por Raül Refree (Sony), profesionaliza del todo su carrera musical, pero sin olvidar de donde viene. «He pasado de tener la guitarra como única herramienta de trabajo, a contar con muchos más recursos, lo que te permite mejorar y probar cosas nuevas», señala Lafuente, aunque asegura que no ha perdido ni un ápice de autonomía con Refree, quien siempre «se adapta al artista», el cual fue uno de los motivos que le impulsó a trabajar con él.

De esta forma, y tras dos años afincado en Barcelona trabajando en exclusiva en su primer disco, Guitarricadelafuente cierra un círculo vital con su aterrizaje en el auditorio zaragozano. Un concierto en el que promete a los espectadores un show «muy bonito», con cambios en el formato en directo y una fuerte carga emocional de un artista, ante todo, aragonés.