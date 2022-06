Crítica de Javier Losilla del concierto de Pat Metheny: Pat, analógico y apasionado

Cada concierto de Pat Metheny es una orgía… de cuerdas. Volvimos a comprobarlo el miércoles en el Auditorio de Zaragoza, donde, inasequible al desaliento, ofreció un concierto de dos horas y cuarto. Le acompañaron en la bacanal (sonora) Chris Fishman, piano y teclados varios, y Joe Dyson, batería, ambos jóvenes y muy bregados en sus instrumentos respectivos. El primero es un alumno aventajado de músicos como Jam Hammer y Mitchel Forman (Mahavisnu Orchestra) y Joe Zawinul (Weather Report), pero también de otros magos de las teclas como Thelonious Monk, Lonnie Smith, Booker T y Keith Jarrett; el segundo tiene una pegada y un swing extraordinarios.

Y luego está el jefe, claro. Derramando música como si la regalaran, transitando por todas las variedades del jazz y más allá, buscando con cada cambio de guitarra el sonido y la atmósfera adecuados, poniéndose un poco pelma en ocasiones (las menos) y, en fin, dejando claro que el tiempo no pasa por su cabeza ni por sus manos. Organizó el concierto con tino, y el público (reunió a toda la vieja guardia del jazz-rock) lo agradeció con vigorosos aplausos y varias peticiones de bises.

Abrió Pat la velada en solitario con el instrumento Pikasso, un artilugio con dos mástiles y 42 cuerdas, mezcla de guitarra y archilaúd. Luego, ya en trío abordó un grupo de piezas en las que brillaron el largo y esplendoroso blues 'Always And Forever', la intimista Jaco y la 'When We Were Free', una muestra del mejor jazz progresivo. Tras tamaño ataque vino la calma con la guitarra española (hizo tres felices acústicos con ese instrumento, todos con acentos folk) y después llegó la hora de destapar una versión muy reducida (tanto, que su aportación fue bastante discreta) del orchestrion, algo así como una orquesta de robots con tecnología neumática y electromagnética, artilugio inspirado en el creado por F.T. Kaufman en Dresde, en 1846, que sonaba como una orquesta de viento.

Y, atención, porque parte de lo mejor del concierto llegó con los duetos que realizó, primero con el teclista y luego con el batería. El primero ('Phase') fue un espectacular intercambio de ingenio; el segundo ('Trigonometry'), con Pat empuñando una guitarra sin trastes, transcurrió entre el free jazz, el rock de Hendrix y el punk. Ya en la recta final y en los bises Pat volvió a los acústicos, pero también sonaron cosas como la esplendorosa Bilbao. En tiempos de tecnología wifi, el escenario de Pat Metheny se presenta repleto de cables. Su predilección por lo analógico solo es comparable a su pasión por la música. ¡Y cómo disfruta el tío! Y los espectadores, ni te digo.