Ya podemos decir sin ningún miedo que la pandemia sí ha dejado algo positivo, la recuperación del escenario del Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. Y si alguien tiene dudas es que no se ha pasado hoy por el Escenario Ambar (dentro del festival Música al raso que organiza el ayuntamiento) donde se ha vivido una auténtica celebración festiva al ritmo de unos espectaculares Frente Cumbiero y de una combativa Ana Tijoux.

Ambos, eso sí, han tenido que emplearse a fondo contra el calor que no ha dado tregua a pesar de algún pequeño chaparrón que tampoco ha servido para aliviar especialmente la temperatura. No han hecho falta ni los llamamientos a Latinoamérica, a Zaragoza y al ritmo musical en general de Frente Cumbiero para que el público asistente (alrededor de 2.000 personas) convirtiera el lugar en una pista de baile en una especie de comunión colectiva tan necesaria en los tiempos que corren. Y eso que la banda solo era la primera parte de una gran velada que ha proseguido con contundencia la chilena de origen francés Ana Tijoux quien ha subido un poco más las revoluciones de un auditorio que se inauguraba en esta segunda edición de Música al raso y que ya ha colocado el listón muy alto para lo que ha de venir (que no es poco).

Así, el Jardín de Invierno no ha tenido tuvo ni un momento de respiro, quizá el único fue el intermedio que hubo entre actuaciones, poniendo de manifiesto que este festival Música al raso es probablemente uno de los mejores programados de los últimos tiempos en la capital aragonesa.

Por cierto, por volver al principio, la ventaja de recuperar un espacio como el Jardín de Invierno para la vida musical es que, además de que añadir escenarios siempre es una buena noticia, la gente ha recuperado para las noches de verano un ambiente especial. Solo había que rodear la zona del Jardín de Invierno para ver que había gente bailando y pasando la velada sin necesidad de entrar al recinto, a pesar de que hoy la entrada al concierto era gratuita. La próxima parada será el martes con la banda norteamericano Wilco que ofrecerán en Zaragoza su concierto más barato de la gira española que están dando. Música al raso todavía se prolongará hasta el 2 de julio cuando se clausure con Cat Power.