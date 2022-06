"He buscado redescubrir su vida y obra, y actualizarla para las nuevas generaciones". Con estas palabras resume el director, Germán Roda, el documental que surge para colocar en el lugar que se merece a Miguel Fleta, el mejor tenor de toda una época que triunfó en los teatros de más de 50 países, entre ellos La Scala de Milán, el Teatro Real y el Metropolitan de Nueva York.

Un 9 de junio de 1925 se inauguraba el Teatro Olimpia con Miguel Fleta sobre el escenario y ese mismo espacio acoge el estreno mundial del documental 'Fleta Tenor Mito', en el marco del 50º Festival Internacional de Cine de Huesca. Después de esta primera proyección, seguirá su camino por certámenes europeos y, tal como se ha anunciado, la idea es llegar a América Latina y Estados Unidos “porque es una historia universal”, resalta Roda.

El documental narra la vida de Miguel, un chaval que empezó a cantar jotas en el bar de sus padres y pasaría a convertirse en el mejor tenor de su época, siendo aclamado por todo el mundo. “Cuando comencé a investigar me di cuenta de que este no es el Miguel Fleta que ha llegado, sentí que la historia no estaba bien contada”, apunta su autor, que declara al mismo tiempo su pasión por el proceso de documentación. En esta labor, ha encontrado imágenes “que no se sabía ni que existían” y que podrá descubrir el público en el metraje.

Intervienen en la cinta grandes nombres de la escena internacional como Javier Camarena, el número uno de la lírica actual y que admira a Fleta, se declara apasionado del altoaragonés “por cómo entiende la ópera, era un valiente y se atrevía a no seguir el guion”. También hay aportaciones de Pedro la Virgen, reconocido tenor que decidió dedicarse a esta profesión cuando escuchaba uno de sus discos; de María, soprano y nieta de Fleta, además de unas imágenes de su hijo recuperadas del archivo de TVE.

Jorge Usón es el narrador de la historia

Quien narra la historia es el actor aragonés Jorge Usón, y se cuenta con la participación, entre otros, del humanista Ramón Gener, y de los escritores Alejandro Martínez y Sergio Castillo, cuyo libro ha servido de fuente de inspiración. “Yo sabía quién era Fleta pero, como la mayor parte, conocía tan poco que el 80% me sorprendió”, reconoce el propio Roda, quien asegura que “vamos a contar la historia de Miguel Fleta como se debería haber contado”.

Miguel Fleta (Huesca, 1897- La Coruña, 1938) se ganó muchos apelativos por su voz única, fue el último de una larga familia de hermanos y sus primeros pasos musicales tuvieron lugar en la rondalla de su pueblo hasta llegar al Conservatorio del Liceo de Barcelona donde comenzó a formarse. Posteriormente, ya estudiaría repertorio con la profesora belga Luisa Pierrick y fue en 1919 cuando debutó en el Teatro de Trieste (Italia). Le tocó vivir el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil. Pese a su prematura muerte, con solo 40 años, dejó más de un centenar de grabaciones con sus interpretaciones.

Se recuerda al tenor altoaragonés por interpretaciones como 'I Puritani', de Bellini, 'Rigoletto', La Bohème o 'Doña Francisquita', que cantó en más de cincuenta ocasiones. En esa idea de acercarse al Fleta más real, el propio cartel del documental ya lo muestra como “un dandi”, para cambiar la imagen de hombre mayor y desmejorado que existe en el imaginario colectivo por una cuando estaba en su mayor esplendor.

El director, especializado en el género documental, ya ha estado en el festival con sus dos últimos trabajos, el centrado en el célebre payaso Marcelino y el último de Manuel Vilas, una de las figuras clave de la actual literatura española. Roda ha explicado los “muchos paralelismos” entre Marcelino Orbés y Miguel Fleta, entre los que destaca “lo grandes que fueron y lo poco conocidos que son”.