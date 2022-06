Marga se acaba de casar, pero está desesperada porque su recién estrenado marido la ha abandonado con un «enseguida vuelvo» antes de llegar al banquete. Ella se refugia en el baño del macro complejo de celebraciones de bodas puesto que no quiere aparecer sin él en el salón nupcial. Y allí seguirá hasta que Godofredo, –el huidizo–, no aparezca para retomar sus obligaciones maritales y la conduzca al tan cuidadísimo y estudiadísimo banquete que tanto les ha costado preparar a Marga y a Fernanda, su interesada y sospechosa maestra de ceremonias. Pero mientras tanto la nueva esposa deberá recibir, aunque no quiera, a todas las señoras y no tan señoras que requieran los servicios de tan apreciado habitáculo, llevándose más de una sorpresa que hará tambalearse el tan mal denominado «día más feliz en la vida de una mujer»... Y una porra. Este es el argumento de La boda del baño, la primera producción de la compañía aragonesa Teatro a la fresca, que surge de la iniciativa de María Berenguer y María Jesús Garrido, y que se estrena este domingo en el Centro Cívico Santa Isabel, a las 17.30 horas (las entradas cuestan 5 euros) basada en La boda, de Ana Graciani.

Fueron Berenguer y Garrido las que en 2021 deciden fundar una asociación cultural sin ánimo de lucro y buscar obras modernas y originales a representar que destaquen el papel de la mujer en el arte, seleccionando trabajos escritos por mujeres o que tengan en el reparto mayor representación de personajes femeninos. Así comienzan esta aventura bajo la dirección de una experimentada actriz profesional y directora, Rosa Lasierra, con más de 30 años de experiencia teatral sobre los escenarios y dirigiendo montajes. Divertir, convencer y no dejar indiferente Con este anhelo de divertir, convencer y no dejar indiferente a ningún espectador Teatro a la fresca estrena su primer montaje escénico, La boda del baño, enfrentándose a la dificultad de presentar una puesta en escena con una treintena de personajes que entran y salen de un baño de señoras y hacerlo sólo con las seis actrices (María Berenguer, María Jesús Garrido, Beatriz Román, Elena Val, Ana I. Nieto y Selene Barrachina) que integran la compañía. Su planteamiento inicial ha sido el hacer pasar al público un rato simpático y entretenido, poniendo en tela de juicio los controvertidos banquetes de bodas donde todo ha de salir perfecto, correcto, bonito, esmerado, compaginado y ostentoso. Sin olvidarnos por supuesto de los modelitos que desfilan por tan apreciable evento. Teatro a la fresca pretende buscar internamente la frescura, la diversión, la desvergüenza y el desparpajo a través de la humildad, el compañerismo, el respeto a la diversidad y sobre todo del amor por disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Esta positividad e ilusión pretende traspasar la cuarta pared y tocar los corazones de aquellos que decidan dejarse llevar.