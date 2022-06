La asociación Aragón en Vivo, que aglutina a casi todas las salas de conciertos de la comunidad, ha vuelto a diseñar este año una programación especial para celebrar el Día Europeo de la Música, la jornada que desde 1985 se conmemora todos los 21 de junio. La asociación ha preparado un intenso programa con un total de 15 conciertos repartidos en varios días. Este martes, la sala Creedence acogerá la actuación de Big Moon (cantante senegalés afincado en Zaragoza), en la Bóveda del Albergue tocará Jazba Trío y el miércoles en el Rock&Blues lo hará el sexteto de Texas Vandoliers. La programación continuará de viernes a domingo en otras salas de Zaragoza y Huesca para visibilizar también que el sector sigue respirando a pesar de la asfixia que supuso la pandemia.

«Ha sido una época muy complicada y queremos que el Día de la Música sirva para demostrar que seguimos aquí y que no se nos puede olvidar», ha subrayado el responsable de comunicación de Aragón en Vivo y gerente de la sala Creedence, Mike Ramón, durante la presentación celebrada en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. La asociación, que aglutina a 18 establecimientos y teatros de la comunidad, lleva más de una década conmemorando el Día de la Música y este año no iba a ser una excepción. Porque si para algo ha servido esta pandemia es para fortalecer aún más los lazos de unión entre las salas aragonesas, «algo que no ocurre en todas las comunidades», como ha apuntado el nuevo presidente de Aragón en Vivo, Javier Benito, de La Lata de Bombillas.

«Durante estos dos años tan duros hemos hecho piña y eso nos ha dado fuerzas, porque hay que recordar que el panorama nacional es preocupante con muchos cierres en Barcelona y Madrid», ha lamentado Ramón.

Y es que el de la música en directo ha sido un sector especialmente golpeado por la pandemia. Quizá el más perjudicado de todos, porque el resto de actividades culturales, como los teatros y los cines, siguieron funcionando aunque fuera al ralentí. Las salas, sin embargo, estuvieron casi dos años en blanco. De hecho, la actividad no se retomó con fuerza hasta el pasado mes de febrero. «Cuando volvimos a abrir la respuesta fue muy buena y engarzamos varios 'sold outs', pero ahora ha habido un bajón en la venta de entradas. Esperamos que sea algo coyuntural por la época estival y la mayor oferta de eventos públicos y gratuitos», ha indicado Benito, que ha reconocido que actualmente se está registrando una sobreoferta (son muchos los grupos que están girando tras casi dos años parados).

¿Público suficiente?

Así, el sector vive con la incógnita de saber si habrá público para tanta oferta. «Lo que está claro es que Zaragoza es un referente de la música en vivo a escala nacional, estamos en primera posición», ha subrayado en la presentación Raquel Anadón, miembro de la junta de Aragón en Vivo y programadora del Teatro de las Esquinas. De lo que no hay duda es de que las salas son «el festival más grande de Aragón». «Ofrecemos una programación continuada y ecléctica, como se demuestra ahora con el Día de la Música», ha apuntado Anadón.

La iniciativa para conmemorar esta jornada tan señalada también busca demostrar el compromiso de las salas con la programación musical de la ciudad en un momento en el que se está negociando el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, un contrato de patrocinio que suele firmarse en estas fechas. «Este año la cuantía va a subir, aunque menos de lo que esperábamos», ha señalado Benito, que ha recordado que en los casi dos años de parón por la pandemia se dejaron de celebrar más 3.000 conciertos en la comunidad.

La programación

La Sala Creedence acogerá este martes a las 21.00 horas la actuación de Big Moon and Family (soul, Rhytm&Blues) y a la misma hora en la Bóveda del Albergue se celebrará el concierto del trío de bandurria, guitarra y canto Jazba Trío. El sexteto de Texas Vandoliers actuará este miércoles a las 21.30 en el Rock&Blues.

La Sala López recibirá el viernes a las 21.00 horas a Diario Fantasma (la propuesta del cantautor malagueño afincado en Zaragoza Diego Meléndez) y al joven aragonés Arey. Una hora después, en La Ley Seca, tocará Piedra Roja, grupo que cabalga entre el stoner y el hard blues.

Madame Marie estará a las 18.00 horas en La Campana Underground con su repaso acústico por el repertorio de Bruce Springsteen, el grupo aragonés Señoras y bedeles tocará a las 21.00 en La Lata de Bombillas y la sala Edén de Huesca acogerá a la misma horas el homenaje a Carlos e Isidoro con bandas y artistas de Huesca.

La sala Moliner7 acogerá la actuación del dúo zaragozano Arreñal Band (13.00) mientras que en La Campana Underground (18.00) repetirán Madame Marie. A la misma hora, Juako Malavirgen actuará en el Refugio del Crápula, mientras que Par-Dos lo hará en la sala Edén.