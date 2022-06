Los discos de Javier Losilla: En un papel bien doblao, igual que la droga cara

Así, como anuncia el titular, llegan los discos de esta semana, entendiendo que la afirmación no se refiere tanto al continente como al contenido. Obvio, ¿no? Pues al lío, que junio ya casi expira.

Ahí está, sin ir más lejos, la cantaora Rocío Márquez, inconmensurable, al alimón con el productor y músico electrónico Bronquio, facturando el que puede ser el 'Omega' del siglo XXI: 'Tercer cielo' (Universal). Pero no llueve de tormenta en el campo de Rocío: con todas la distancia que se quiera poner, la onubense, no lo duden, anticipó intenciones con el ya lejano disco 'El Niño', trabajando con el visionario Refree. Ahora, Rocío y Bronquio descargan ya sin miramientos en un trabajo complejo, pero arrebatador, de factura brillante en el cante y en la producción, impensable el uno sin la otra y la otra sin el uno.

'Tercer cielo' es el siglo XXI conectado con lo ancestral, y el flamenco excediendo sus costuras rígidas para reconocer padres y madres de aquí y de allá. Navega el cante de Márquez con riesgo sobre los rápidos de la corriente sonora de Bronquio, y colisiona la ruptura de Broquio con el descenso a los pozos de las aguas bravas del cante de Márquez. No tengo espacio para entrar en detalles, pero quédense con esto: el conjunto es un abrumador tráfico de emociones.

Mucho tiempo callado ha estado Kendrick Lamar, el rapero más refulgente de estos tiempos inciertos. Abre de nuevo la boca con 'Mr. Morale & The Big Steppers' (Aftermath / Interscope), álbum de confesiones, provocaciones, denuncias, enfados, trastornos y curaciones. Un trabajo ambicioso y tal vez desordenado, pero brutal. Lamar presenta un fresco musical rompedor y actual, jugando con los paisajes orquestales, los ritmos cortados, disonantes, complejos, impacientes y ásperos, las cataratas pianísticas, el sonido de los zapatos de claqué... No es disco de escucha fácil, pero es la gran metáfora de la confusión que nos circunda.

Contando lo cotidiano con elegancia e ironía, vuelve Andrew Bird, la voz de oro con cadencias de Caetano Veloso y David Byrne. Lo hace con 'Inside Problems' (Loma Vista /Music As Usual), donde muestra todos sus recursos: 'Stop N’ Shop' es la cancion pop perfecta; en 'The Night Before Your Birthday' está el espíritu de Lou Reed, Dylan (siempre presente en sus álbumes) se manifiesta en la pieza que titula el disco, 'Faithless Ghost' es puro Nueva Orleans... Coros espléndidos, el violín de Andrew sonando a chelo, psicodelia sesentera...

'God Created Everything' (Mais Um / Popstock!) es el debut de Linda Ayupuka, directora del Coro Infantil Presbiteriano de Ghana, donde empezó a cantar a los cuatro años.

Producido por Francis Ayanga (King Ayisoba, Salid Keita, Oumou Sangaré), quien lo ha grabado en su estudio Bongo, en el norte de Ghana, este disco es modelo de polirritmia y sonido callejero, a golpes de 'loops', voces sintetizadas, retazos de dancehall, reggae y funk. Es la tradición fra-fra fra del país llevada a los terrenos electro, con apuntes hip hop y nuevas formas del 'highlife' clásico. Un estreno excelente.

El octavo álbum del pianista armenio Tigran Hamasyan juega con la palabra estandar en inglés, pero se titula arteramente 'Stand Art' (Nonesuch). Apoyado por Matt Brewer, bajo; Justin Brown, batería, y Mark Turner, saxo ocasional), cuenta con las colaboraciones de Joshua Redman y Ambrose Akinmusire. Piezas ajenas y alguna propia dan forma a una grabación en la que destaca la tímbrica, los diálogos intrumentales y los arreglos. Las lecturas de 'Big Foot' (Charlie Parker) y 'Softly As A Morning Sunrise' son brillantes, e inquietante resulta la composición 'Invasion During An Operetta', con Akinmusire haciendo de las suyas con la trompeta.

Canciones firmadas por él, publicadas anteriormente, y de otros artistas dan pie al inquieto Kevin Johansen, epítome del folclore en la era del algoritmo, para realizar gozosas revisiones, solo o en compañía. Lo hace en 'Tú ve / You go' (Sony Latin), con producción de Juan Campodónico y Diego Mema. Así, en la canción que da título al disco se lía musicalmente con la fascinante Natlia Lafourcade. En 'Perfect Day', del viejo Lou Reed, milonguea con su hija Wiranda.

El albertío, de Violeta Parra, toma aires country y bluegrass. La excelente 'Desde que te perdí' se tiñe de colores flamencos con la ayuda de Silvia Pérez Cruz. Con Jorge Drexler aborda a Leonard Cohen ('Suzanne'). Heaven, de Talking Heads, cambia de lengua ('El cielo') y de registro. Y hablando de Talking: David Byrne comparte con Kevin 'Last Night I Was Dreaming With You'. Hay mucho más, claro. Y bastante bueno.