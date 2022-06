Rufus Wainwright, uno de los cantautores más reconocidos a nivel internacional, está de gira por Europa y hace este jueves 30 de junio una parada en Zaragoza, siendo una de las estrellas del Festival Música al Raso de la capital aragonesa.

Por este festival han pasado ya casi una decena de artistas entre el escenario del recuperado Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta y la céntrica Plaza San Bruno, junto a la Plaza del Pilar y La Seo.

El programa incluía las actuaciones de artistas de la talla de Adriana Calcanhotto, Fatoumata Diawara, Kiki Morente, Miss Bolivia y Frente Cumbiero, Wilco y Alizz, conciertos que ya han sido.

Ahora quedan dos, que son el de Rufus Wainwright y el de Cat Power, que será este sábado 2 de julio. Para el concierto de esta noche del cantautor estadounidense todavía quedan entradas, las cuales puedes adquirir tanto de forma anticipada como en taquilla, aunque a diferentes precios.

"Wainwright presentará en vivo, y acompañado por su nueva banda, su disco Unfollow the Rules, nominado a los Grammy en 2020. Elogiado por el New York Times por su 'genuina originalidad', Rufus Wainwright se ha consolidado como uno de los grandes vocalistas, compositores y autores de su generación. El cantautor nacido en Nueva York y criado en Montreal ha publicado hasta la fecha diez álbumes de estudio, tres DVD y tres álbumes en directo, incluido el nominado al Grammy Rufus Does Judy at Carnegie Hall. Ha colaborado con artistas como Elton John, Burt Bacharach, Robert Wilson, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys, Heart, Robbie Williams, Jessye Norman, Billy Joel, Paul Simon, Sting y el productor Mark Ronson, entre muchos otros. Ha escrito dos óperas, numerosas canciones para el cine y la televisión, y actualmente está trabajando en su primer musical. Su último álbum, nominado al GRAMMY® y al Juno, Unfollow the Rules, muestra a Wainwright en la cima de su poder, entrando en la madurez artística con pasión, honestidad y una nueva intrepidez", explica el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero además, también actúa Elem, que lo hará antes que el estadounidense. La zaragozana es compositora, cantante y pianista.

¿Dónde es?

Como ya te hemos contado, hay dos escenarios, que son el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta y la Plaza San Bruno. Esta última es gratuita, así que el concierto es en el Jardín de Invierno, donde sí que se necesita sacar entrada.

¿A qué hora es?

De 20.30 horas a 21.10 horas actuará Elem y, a continuación, a partir de las 21.30, lo hará Rufus Wainwright. Está previsto que acabe a las 23.30.

¿Cómo conseguir las entradas?

Se pueden conseguir en taquilla a un precio de 20 euros y de manera anticipada a través de la web de Entradas Ibercaja por 15 euros. Puedes acceder a la compra de entradas pinchando directamente sobre este enlace.