No hay mayor prueba de que la pandemia, al menos (no iremos más allá), ya no es lo que era, que todos los festivales en Aragón han recuperado su presencia. Y muchos de ellos lo han hecho a lo grande reforzando incluso su programación. Si dejamos de lado El bosque sonoro de Mozota (que se celebró el pasado mes de junio) este viernes se da el pistoletazo de salida a la temporada de festivales veraniegos en Aragón. Y lo hace, prueba de que casi el territorio completo se convierte en una fiesta, en lugares como Barbastro, Alcañiz y Jaraba, entre otros.

Polifonik Sound El Polifonik Sound de Barbastro vuelve a celebrarse tras dos años de parón (no hace falta decir el motivo) y se inaugura este viernes a las 19.30 con el concierto de La bien querida. A la misma hora comenzarán las actuaciones en el recinto ferial, en el escenario de la plaza del recinto. Venturi abrirá fuego y le seguirá Fresquito y Mango, In Materia. Veintiuno, Viva Suecia y Delaporte completarán el ambicioso cartel del primer día de este festival barbastrense que se prolongará hasta el domingo. En torno al agua Carmen París y China Chana abren este fin de semana en Jaraba y Ateca la segunda edición de En torno al agua, el ciclo cultural que organiza la Diputación de Zaragoza y en el que música y naturaleza se dan la mano para disfrutar de las noches de verano en la zona de los balnearios de la provincia. En la provincia de Zaragoza, Carmen París llegará a la plaza Afán de Rivera de Jaraba con su espectáculo 'París al piano' a las 23.00 del viernes para abrir el ciclo En torno al agua. El de Carmen París será un concierto íntimo, cercano, donde la artista no esconde ni guarda nada. Es un momento de sinceridad y de conexión con el público. Carmen conoce como pocas la música y las raíces de la zona y las combina con maestría con raíces de tierras lejanas para dar sentido a su arte y a la forma que tiene de entender la vida misma. Acompañada únicamente de un piano, desgrana lo mejor de su repertorio. Canciones que el tiempo ha asentado y ha dado cuerpo en unos casos y otras que conservan la frescura del mismo momento en que fueron escritas hace ya unos cuantos años. Premio Trovador a Carles Sans El castillo de Alcañiz, por su parte, inaugura su edición número 27 del festival y lo hace rindiendo homenaje a Carles Sans, miembro de Tricicle que, desde las 23.00 horas, representará su espectáculo '¡Por fin solo!', donde narra las anécdotas ocurridas al trío catalán durante sus 40 años de trayectoria profesional, y, además, recibirá el Premio Trovador, reconocimiento con el que el consistorio alcañizano valora la aportación al mundo de la cultura de algunas de las figuras que pasan por el certamen. Música en el Foro En la capital aragonesa, también el viernes (19.30 horas) se pone de largo una nueva edición de Música en el foro, que se prolongará hasta el 26 de agosto. Lo hará con un recital de canto y piano con Belén Genicio y Juan Carlos Segura. Ambos pondrá en escena un programa dividido en dos partes: '125 Aniversario de la muerte de Johannes Brahms' (1833-1897) y 'Tres canciones sobre poemas de Lope de Vega'. Música antigua en Épila Junto a toda esta oferta, Épila celebra este fin de semana su festival de música antigua que se abre a las 20.00 horas en el convento de las Concepcionistas con Andrés Alberto Gómez Rueda (clave) que interpretará el programa 'Lo Scherzo ingegnoso dell’arte'.