Crítica de Javier Losilla de Rufus Wainwright: El jardín de las delicias

Hay que ser Rufus Wainwright para subirse al escenario del Jardín de Invierno solo con voz y piano (o con voz y guitarra) y dejar al público arrobado y clavado en las sillas. Hay que ser Rufus Wainwright para cantar con todos los tonos de la emoción y marcarse a cappella un 'Somewhere Over The Rainbow' que quita el hipo. Hay que ser Rufus Wainwright para dejarse el alma en cada canción sin perder un ápice de esa frescura, descaro y sentido del humor con el que ejerce de maestro de ceremonias de sí mismo en un vibrante cabaret contemporáneo que va de la comedia musical al pop, pasando por los trazos operísticos, el burlesque y quién sabe cuántas referencias más.

En fin: Rufus Wainwright, señoras y señores, la voz de oro, el dandi perfecto y cautivador que canta gozoso el soneto número 20 de Shakespeare ( Woman’s Face: "Y pese a ser creado como mujer primero / la fiel naturaleza sufrió un desvarío / dejándome frustrado al darte un suplemento/ que a ti te atañe algo que yo jamás ansío. Más ya que te dotó para gozo de mujeres / a mí dame tu afecto y a ellas los placeres". Rufus Wainwright revisando con talento y pasión piezas hermosas que ya son habituales en sus conciertos en solitario: 'Grey Gardens', 'Vibrate', 'Greek Song', 'Jericho', 'The Art Teacher', 'Gay Messiah', 'Cigarrettes An Chocolate Milk', 'Hallelujah', de Cohen…

Toda una demostración del poderío y la sensibilidad de la que sin duda es la voz del deseo, además de un compositor inspiradísimo.

Toda una demostración del poderío y la sensibilidad de la que sin duda es la voz del deseo, además de un compositor inspiradísimo. Y ocurre en ocasiones que, atraídos por la garganta de Rufus como Odiseo por los cantos de las sirenas, puede que no prestemos atención a sus excelentes ejecuciones en el piano, donde también transita por músicas diversas. La mencionada canción 'The Art Teacher', por ejemplo, muestra, arropando la voz, singulares hechuras de música contemporánea. 'This Love Affair', las más recientes 'Only The People That Love' y la extraordinaria 'Early Morning Madness' (del disco de 2020 'Unfollow the Rules'), 'He Loved', perteneciente a la ópera 'Hadrian', estrenada por Rufus en Canadá en 2018 y representada en el festival de Perelada el año pasado y hace cuatro días en el Teatro Real de Madrid, Poses y la vibrante 'Going To A Town 'completaron un programa variado, intenso y arrebatador.

En el cabaret contemporáneo de Rufus, mencionado más arriba, confluyen la belleza del paraíso y los placeres del infierno. Juntos dieron forma el jueves en el Parque Labordeta a un excitante 'Jardín de las delicias'. Como el Bosco, pero con música.