Paula Ortiz (estrena ‘Across the river and into the trees’): "No soy la misma directora después de hacer esta película"

Fue un rodaje larguísimo, «estuvimos siete meses en Italia», recuerda la aragonesa Paula Ortiz, que concluyó en marzo del año pasado y, este sábado por fin, 'Across the river and into the trees', vivirá su estreno oficial. Será en la jornada de clausura del festival italiano de Ischia y será cuando la superproducción que dirigió la zaragozana ya sea del público: «Para mí ha sido un reto precioso tanto por el hecho de abordar una película internacional como por tener el privilegio de hacerlo con un texto de un autor como Hemingway, un texto tan melancólico, tan decadente, donde él se autocuestionaba a así mismo, y que ocurre en la posguerra mundial en una Venecia agrietada y dolida», explica Ortiz con la pasión que le caracteriza y que hace detectar enseguida al que habla con ella que no es una película más.

«Ha sido una aventura tan compleja, apasionante, exigente que ha sido un proceso de aprendizaje brutal y radical. No soy la misma directora después de hacer y eso ha sido una cuestión de la dimensión de la historia, de hacerla en un idioma que no es el mío, en un país que no es el mío, con equipos de distintos países con todos los saltos que eso implica y exigencias culturales pero también de dimensión de oficio. La película que estoy afrontando ahora mismo no la estoy afrontando igual porque ya he hecho esta otra», confiesa. "Tiene una potencia poética que la verdad es un privilegio haber podido abordarlo, ha sido un proceso durísimo pero un privilegio» Liev Schreiber, con una dilatada trayectoria en la escena teatral de Broadway, da vida al coronel Cantwell, alter ego de Hemingway y un personaje en buena parte autobiográfico. La película narra su relación con una joven aristócrata italiana (en el filme también actúan las laureadas actrices italianas Matilda de Angelis y Laura Morante). «Fue un reto a nivel dramático, narrativo y estético –continúa la cineasta– porque se trataba de un texto de Hemingway que sonaba a los años 40. La propuesta que le hice a los productores y luego a Javier Aguirresarobe (que ha sido el director de fotografía del filme) es que intentásemos rodar como si rodáramos 'Casablanca' y, por eso, tiene el formato de las películas de los años 40. Yen blanco y negro precisamente porque la propia naturaleza del conflicto, de los ambientes, de los personajes, de su coyuntura y de cómo se expresan, merecía esta forma, ese formato cuadrado y ese aire clásico». Trabajar con Javier Aguiresarobe es otro de los pasos que ha dado Paula Ortiz con este filme: «Es uno de los maestros de la fotografía que España ha dado a la cinematografía mundial y es una maravilla cómo ilumina, pinta con la luz. Y en esa Venecia que tuvimos tan fantasmal e invernal, con esos reflejos del alma, hizo un trabajo muy bonito que se disfruta muchísimo en la película». «Fue un reto a nivel dramático, narrativo y estético porque se trataba de un texto de Hemingway que sonaba a los años 40" Y es que, explica la directora de 'De tu ventana a la mía' y 'La novia', «es una historia que ocurre como en un limbo entre la vida y la muerte, con unos personajes que están decidiendo entre la vida y la muerte en una Venecia que queda vacía por la posguerra... Tiene una potencia poética que la verdad es un privilegio haber podido abordarlo, ha sido un proceso durísimo pero un privilegio», reconoce la aragonesa. Sin fecha de estreno en las salas europeas Ischia acoge el estreno de la película en la jornada de clausura del festival en una proyección a la que asistirá en un viaje relámpago la propia Paula Ortiz («lo he decidido a última hora, cojo un avión por la mañana, veo la película y me vuelvo») pero todavía se desconoce cuándo llegará a la gran pantalla. «En Estados Unidos porque es una producción norteamericana y británica fundamentalmente se estrenará el año que viene, pero no sé cuándo podrá llegar a Europa. Espero que quizá pueda venir a algún festival por aquí», concluye la zaragozana.