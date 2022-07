María José Girón: "El nuestro objetivo principal eba visibilizar una llengua que hem recibiu"

Esta grausina lleva años intentando visibilizar y dignificar su lengua materna, el ribagorzano, una de tantas variedades dialectales del aragonés. Es una de las fundadoras de Im Fent, asociación que persigue dicho objetivo desde hace tiempo.

Es hablante nativa del ribagorzano, ¿cómo ve el estado actual del aragonés?

Compllicau, pero prometedor. Pareix que ara empeza a n’haber-ne un señalín de conciencia lingüística y en hai gent que está treballnt de firme per la recuperación y visibilización de la llengua, que é una cosa que fa uns ans no se hi veyeba.

¿Cree que es posible lograr un estándar normalizado y aceptado por todos?

De primeras, penso que de poco t’aquí están cambiant las cosas. Per eixempllo, n’hai neoparlladors de variedaz tradicionals, quan antes a lo millor eban de escuelas u asociacions que enseñan un modelo que pretende ser un estándar. Fan falta recursos, ixo me pareix ben importante, sobre tot per concienciar sobre qué é una llengua, pa qué se fa servir i per qué la querim aprender. Estaría ben contar en una variedad central fuerte u bel modelo respestuoso i documentau como el que fa servir Chuse Raül Usón a 'Lo infinito en un chunco' (Ed. Xordica). Puede estar un punto de partida, pero caldría priorizar las parllas vivas como el ribagorzano.

Desde Im Fent, ¿qué iniciativas lleváis a cabo?

El nuestro objetivo principal eba visibilizar una llengua que hem recibiu es socios fundadors a casa i que encara podem continar charrant de diario. Tamé buscar estrategias que permitan dignificar-la. Lo primero que vam fer va ser sacar objetos de uso cotidiano fent servir la llengua: camisetas, tazons, imans de nevera, bolsetas de tela pa ir a comprar, etc. Una atra iniciativa va ser las festas Im Fent, que recuperarem pa setiembre i que fan parte de atra de las patas fundamentals del proyecto: facilitar espacios de socializacion en ribagorzano.

Las festas Im Fent, que recuperarem pa setiembre, fan parte de atra de las patas fundamentals del proyecto: facilitar espacios de socializacion en ribagorzano

En ese sentido, ¿qué le parece el programa A escampar la boira, de Aragón TV?

Fa tiempos que sigo a Jorge (Pueyo), me pareix que la faena que fa é maravillosa. Veyer un late night que fa servir lenguas de Aragón é quasi un suenio feit realidá. M’agrada veyer a un zagal de Tamarit charrant coma al suyo llugar, i que tot esté ben. Ixo eba el que pasaba a las valles antes, la gent veniba a la feria de San Miguel a Graus, charraba coma a casa i toz se entendeban! Colaboram en él, onque sem de dos generacions diferents.

¿Le gustaría ver en un futuro que todas las escuelas aragonesas dieran la oportunidad de aprender la lengua?

A Ribagorza hem teniu la suerte de tenir al colegio de Graus a Asier Bona, que está fent una faena maravillosa con chicoz y grans. É un gran maestro, pero amás amás s’ha preocupau de entrevistar gent gran a las valles a on treballa. Ha de n’haber-ne d’apoyo institucional, pero tamé profesionals ben formaus que feigan que las cosas marchen.

¿Cuáles deben ser los siguientes pasos a seguir?

Onque arrivem una miqueta tarde, cal seguir investigant i acabar de definir es dominios lingüísticos. En ixe sentiu hem perdiu un tiempo valiosísimo perque en hai llugars que ya no hi queda de personas, pero cal buscar a on sí que n’haiga y seguir fent fayena, como ha feit Gabriel Sanz, socio i colega a la SLA al Isábena en el suyo llibro 'Quan els animals ragonavan' (Ed. Pirineo).