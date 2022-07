La primera edición de 'Jotalent. Mucho más que jota', el programa de folclore de Aragón TV, ya tiene ganador: Juanjo Bona. A sus 18 años, este magallonero estudiante de Ingeniería Naval logró llevarse los 6.000 euros tras realizar una impecable trayectoria durante todo el concurso. Y lo hizo enfrentándose en la final de ayer con otros cinco compañeros: Ana Pilar Lorente, Marc Pardo, Celia Gómez, Diego Urmeneta y Sara Serena.

Esta última gala se dividió en tres rondas eliminatorias, donde los participantes tuvieron que interpretar tres temas: uno folclórico y dos jotas; una de estilo netamente aragonés y otra de exhibición. Asimismo, tuvieron que elegir el orden de las mismas al cantarlas. Juanjo Bona fue el único en decantarse por folclore en la primera actuación: 'Mi tierra', de Miguel Fleta. "Todo esto ha supuesto un esfuerzo muy grande al tenerlo que compaginar con mis estudios, con la orquesta, con mi vida... Y me ha parecido una experiencia increíble", afirmó el concursante.

El jurado, integrado por la cantadora Beatriz Bernad, el actor Rafa Maza, la vocal 'coach' Alizia Romero y el actor y bailador Álex Aldea, lo tuvo muy complicado pero al final se decantó por Juanjo Bona por su versatilidad, su evolución, su capacidad de transmitir y emocionar y su calidad vocal. "Yo veía a Sara ganadora desde el día uno y lo sigue siendo, pero ahora mismo estoy pletórico. No me lo puedo creer, estoy en shock aún. El momento de los fuegos me ha parecido épico. ¡Estoy tan feliz!", explicó el ganador. Bona ha destacado desde el comienzo del programa, sorprendiendo gala tras gala con actuaciones históricas como la versión que hizo de 'La Magallonera', 'El Guitarrico' o 'Solo otra vez' de Il Divo, o los dúos con algunos de sus compañeros. Entre ellos, interpretando 'Show must go on' de Queen con Sara Serena o 'It’s a man’s man’s world' con la artista zaragozana Vicky Lafuente.