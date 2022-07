El MIL Festival lleva este año su oferta musical y artística a seis localidades de la Comarca Gúdar-Javalambre, que son Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Valbona, Gúdar, Cabra de Mora y Alcalá de la Selva, con una variada oferta musical de la que podrá disfrutar el público en sesiones de tarde y noche, y que se complementarán en cada localidad con talleres artísticos.

Los detalles del festival, que tendrá lugar del 5 al 26 de agosto, se han presentado este martes en la Diputación de Teruel, donde han destacado la calidad y variedad musical, con pop, rock, rumba, flamenco o indie y DJs turolenses que culmirán la programación musical.

El festival está organizado por la Diputación de Teruel y la Asociación Cultural Notas de Vino y Plata cuyo representante, Leo Tena, ha destacado que "se trata de un concepto diferente a los festivales tradicionales de música, en los que es habitual encontrar aglomeraciones y agobios" porque "este festival invita a conocer las seis localidades en contacto con la naturaleza y el territorio".

Actividades entrelazadas

Como en las tres ediciones anteriores, el MIL se plantea como un espacio para descubrir a grupos y artistas que harán que el público disfrute de tardes y noches que se grabarán en su memoria. Esta es una de las características que ha destacado también el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, que es además alcalde de Gúdar, para quien esta cita supone "llevar propuestas musicales diferentes a estas localidades y también talleres para vivir el arte de una manera activa".

Izquierdo ha destacado que el objetivo es promover que las actividades se entrelacen, y la gente conozca no solo su municipio sino otros de la comarca y la provincia. Desde la Diputación, ha añadido, "a lo largo de esta legislatura se ha apostado por impulsar actividades también fuera de los grandes núcleos" para que en los municipios pequeños puedan disfrutar de propuestas culturales con las que no podrían contar si no fuera por el apoyo de las administraciones.

En ese sentido, ha destacado el trabajo del diputado de Cultura, Diego Piñeiro, quien ha defendido en la presentación que el apoyo a esta cita es "una muestra más del compromiso con la cultura que tiene esta institución", que ha impulsado eventos culturales propios, como el ciclo Cultubral en tiempos de pandemia, pero también ha apoyado de una manera firme las citas clásicas de la provincia, incrementando la partida para los festivales de la provincia.

El responsable cultural ha agradecido la programación cultural que impulsan asociaciones y ayuntamientos en la provincia: "La cultura tiene que llegar a todos los municipios y este festival es un ejemplo de que municipios grandes y pequeños van a tener una programación cultural de calidad".

A la presentación han asistido además los alcaldes de las localidades sedes del festival: Hugo Arquímedes Ríos de Mora de Rubielos; Ángel Gracia de Rubielos de Mora; José María Antón, teniente de alcalde de Cabra de Mora; María Paz Martín de Valbona, y Amparo Atienza de Alcalá de la Selva. Los ayuntamientos colaboran en la organización del festival, junto al Gobierno de Aragón, Cervezas Turia y Brugal.

Los representantes municipales han agradecido a la DPT el apoyo para la celebración del festival y han destacado el compromiso de estos ayuntamientos con la cultura, que supone dinamizar la actividad estival en estas localidades, tanto grandes como pequeñas, y proyectar la imagen de sus municipios más allá de la provincia.

El festival está planteado en la mayoría de poblaciones de un solo día, con sesión de tarde y noche y acceso gratuito, a excepción de Mora de Rubielos, donde arranca el festival con una programación de dos jornadas. Las actuaciones musicales se complementan con talleres artísticos, que requieren inscripción previa, a un precio de 20 euros.

Los detalles de cada sesión se irán dando a conocer a través de la web del festival, www.milfestival.com, así como en sus redes sociales. En este sentido, Leo Tena ha explicado que están trabajando para impulsar una pulsera que facilite el acceso a actividades en distintos municipios, así como un transporte que conecte a las localidades participantes en los días con programación.

Programación

El estreno del festival será en Mora de Rubielos, donde se han programado sesiones para el viernes 5 de agosto y el sábado 6 de agosto, en el parking de las Quileas. El precio para disfrutar de las actuaciones de los dos días es de 20 euros, lo que incluye todas las actuaciones, mientras que la entrada por día tiene un precio de 15 euros. Del viernes 5 de agosto destaca en el cartel Derby Motoreta's, que están arrasando allí donde van con un sonido y directo muy potente, la sesión de uno de los DJ estrella del Primavera Sound DJ Coco y para cerrar la noche Ley DJ, que tan buen sabor de boca dejó en la edición del año pasado en el castillo de Mora de Rubielos.

Para la jornada del sábado 6 la propuesta musical pasa por la música de raíz, mezclando los sonidos flamencos con los más actuales, con La Mari de Chambao ha actuado recientemente en el homenaje a Camarón de la Isla con su increíble sonido fusión. Le seguirá Chiki Lora, alma mater de Canteca de Macao, que está triunfando en solitario y removiendo el panorama nacional. El programa continúa con el buen rollo de Jotapop, y cerrará la noche la sesión de DJ Yahaira.

El MIL Festival llegará a Rubielos de Mora el domingo 7 de agosto, con DJ VIC que ambientará la tarde-noche en las piscinas de la localidad y cerrará el cartel el turolense Mario Lafuente que está presentando nuevas canciones con un pop fresco. El taller de bisutería artesanal correrá también a cargo de Teresa, de Quimera Artesanía.

El martes 9 de agosto el festival se traslada a Valbona para saltar y bailar al ritmo de los Vinagres, grupo irreverente y divertido donde los haya y cerrará la madrugada el DJ Jorge Tello. La fotógrafa Elena Almagro será la encargada de la propuesta artística, que será en esta ocasión un taller fotográfico que analizará los lugares y paisajes dentro del propio pueblo.

El jueves 14 de agosto será el turno de Gúdar, que se llenará de flamenquito bueno con Chipirón de Granada, un cantaor con gran éxito en redes sociales que está propiciando que la gente más joven esté redescubriendo el flamenco. El DJ Samuel Sánchez será el encargado después de hacer bailar a los asistentes. La artista Elena Castillo propone para esta localidad un taller de ilustración artística con sus coloridos trazos.

El viernes 19 de agosto será el turno de Cabra de Mora, que acogerá a una banda de indie pop llena de buen rollo, Valiente Bosque, nombre muy apropiado para la zona y terminará la noche con DJ David Mateo. Elena Prado, la artista conocida como Muerta Jacinta, enseñará a crear marionetas de esqueletos con esa influencia mejicana de la fiesta y la muerte.

Por último, se cerrarán las actuaciones en Alcalá de la Selva, en la explanada de Virgen de la Vega, con la actuación de las Crab Apples, pop rock potente presente en los mejores festivales de España y el Dj Topo que conducirá por la madrugada de la sierra. El artista Diego Peribáñez impartirá un taller de pintura mural que llenará de arte uno de los muros de Alcalá.