El Festival Asalto se extiende y llega a Épila

La filosofía es clara: «Hay muchos murales en todos los sitios y muchos artistas haciendo cosas muy bonitas pero para Asalto lo importante es lo que se hace en el lugar en el que se hace». El que habla es Alfredo Martínez, miembro del colectivo Asalto que esta semana está desarrollando en Épila la fórmula de arte urbano integrado al territorio que nació en Zaragoza en el año 2005. Un nuevo lugar que ha pedido la colaboración de la filosofía Asalto para trasladarla a su localidad: «Lo que buscamos es conocer un poco el lugar, que los artistas lo comprendan e identificar aquellos elementos que pueden ser claves o incluso las necesidades que hay de rendir homenajes, que la gente perciba todo esto también como una mejora de lo colectivo, del espacio común», explica el propio Martínez.

Dimitris Taxis, Sofi Mele, Miguel Peralta y Ana Langeheldt ya están interviniendo las paredes de diferentes lugares de Épila (lo harán hasta el próximo domingo, 17 de julio). Su legado serán cuatro murales muy ligados a la historia local: en uno se evocará el santuario de Rodanas; en otro se recordarán a las personas que emigraron a Jerez; habrá un homenaje a un vecino del lugar, Félix García Domínguez; y además se recuperará el depósito de agua como lugar de encuentro. «Asalto es un proyecto que reúne múltiples factores, no solo es la mejora del espacio público que también, se trata también de trabajar la identidad colectiva, de explorar nuevas formas de relacionarnos, de homenajear al pueblo, a quienes están y fueron, a los que ya no están… Es un cóctel de múltiples sensaciones y resultados que producen el arte en el espacio público», razona el propio Martínez.

"Queremos que la gente perciba todo esto también como una mejora de lo colectivo, del espacio común»

Este proyecto en Épila que se lleva trabajando desde hace «tres años largos, covid mediante», tiene evidentemente mucho trabajo detrás de preparación, que incluye la selección de los artistas y sus obras: «Se han ido eligiendo y adjudicando por el tipo del trabajo que encajaba en cada lugar. Dentro de Épila hay diferentes rincones que pueden tener un significado para el resto del pueblo y en función de eso y del estilo artístico de los artistas elegidos se ha hecho el encaje», señala el propio Martínez.

Épila es solo la última localidad que se ha unido al proyecto de Asalto que lleva desde 2005 conquistando varios territorios aragoneses. Alfamén, por ejemplo, fue la primera localidad fuera de la capital aragonesa en apostar por ello. Pero, además, hay muchos otros proyectos que no cogen este nombre pero están gestionados por el mismo equipo: «Hay proyectos que no tienen el nombre de Asalto pero que gestionamos o cogestionamos con otras administraciones públicas. Por ejemplo, Ostraneta! que es un proyecto de intervención artística en el mundo rural y fomento de la participación y de la creatividad en la comarca de Sobrarbe. También se hizo un proyecto en Huesca que llamamos Barrioh!... En muchas ocasiones, buscamos que los proyectos tengan identidad propia, que no sean una especie de franquicia que todo el mundo tenga su Asalto porque hay proyectos y lugares que por su idiosincrasia necesitan de una marca propia», afirma con rotundidad Alfredo Martínez.

"Hay proyectos y lugares que por su idiosincrasia necesitan de una marca propia"

Eso sí, tienen claro que «Asalto Zaragoza es el faro que guía todos estos proyectos». Por lo tanto, este 2022 también habrá edición y será del 8 al 18 de septiembre en el barrio de Santa Isabel donde llegará por primera vez el festival. Algo para lo que ya se ha ido abriendo boca con la exposición que ya se puede visitar en el Centro de Historias de la capital aragonesa titulada 'El color de lo público'. Diego Vicente, Elian Chali, Murfin, Nulo y Txemy son los artistas que conforman esta muestra que se puede visitar hasta el 18 de septiembre.

Programa complementario

Los festivales Asalto son algo más que arte urbano y en Épila también se ha preparado un programa complementario que incluye cuatro actuaciones musicales. El coro de Épila actuará este jueves mientras que el viernes lo hará la banda municipal, el sábado el dúo Limpios Jazzeados y el domingo Estilos d’Épila. Los conciertos tendrán lugar a partir de las 19.00 horas con entrada libre delante de los murales. Además, el sábado se celebrará la fiesta nocturna en las piscinas de la localidad y el domingo, a las 12.00 horas, se presentará la obra 'M de Venecia', de Francisco López Serrano.