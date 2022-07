Spectrum Sotos, 45 años dedicados a la fotografía que se acercan a su final

La galería de arte contemporáneo Spectrum Sotos, especializada en fotografía, está próxima a poner fin a una andadura que comenzó hace ya 45 años. Julio Álvarez Sotos, dueño de la misma, ha sido el encargado de mantenerla en pie durante todo este tiempo. Actualmente, se trata de la galería de estas características más antigua de Aragón, además de una de las diez más longevas de España, mientras que Álvarez Sotos es el director con más experiencia del país.

En todos estos años, la fotografía ha sufrido una evidente evolución, como explica el propio director: "Cuando empecé, no se contemplaba la fotografía como una disciplina más dentro de las artes plásticas. Tuvimos que hacer una labor pedagógica importante para lograr algo que ya sucedía en otros países. En ese sentido, la dictadura había asilado a España del arte y la cultura europeas". Un camino que, como resulta evidente, estuvo rodeado de obstáculos, pese a contar en un inicio con el apoyo de una importante empresa del sector. "Canon quería abrir galerías por toda Europa. Abrieron una Spectrum Canon en Barcelona, y al año siguiente me lo propusieron a mí", cuenta Álvarez Sotos, aunque añade que, a los pocos años, pese a haber creado varias por toda España, Canon cesó su apoyo: "Cambiaron su política empresarial, y solo sobrevivimos la de Barcelona y la mía, que pasó a llamarse Spectrum Sotos". Fue entonces cuando comenzó una lucha titánica por subsistir, una fortuna que no tuvo su homónima catalana, que cerró una década después.

"Ahora, es común ver a la DGA, al Ayuntamiento o a empresas privadas organizar exposiciones fotográficas", dice el director, "pero durante años fuimos la única galería que ofrecía este tipo de muestras". Una travesía a la que no ayudaban las condiciones del mercado, por lo que Álvarez Sotos se vio obligado a reinventarse. Así, el fotógrafo se vio obligado a fundar una escuela fotográfica, que era la que realmente sustentaba la galería. "El problema es que en Zaragoza no se vende el arte contemporáneo", admite el director, quien añade que, en estos 45 años, ha visto en la capital aragonesa "abrir y cerrar unas 15 galerías de arte especializadas en fotografía".

Nuevas etapas

La situación, tal y como reconoce Álvarez Sotos, no ha cambiado en demasía, lo que unido a su edad, le hacen tomar un nuevo rumbo vital. Pese a que no hay fecha concreta, su idea es dejar pronto la galería. En este sentido, recalca que en principio no será traspasada: "Se trata de algo muy particular, muy personal. Si alguien quiere cogerla y seguir trabajando, no será bajo la denominación Spectrum". Algo que, en palabras del propio director, no es demasiado recomendable. "Abrir una galería de este estilo no es aconsejable. Una sala de exposiciones sin problema, pero una galería de arte, siendo honrado, no lo recomiendo", subraya.

Sea como fuere, Spectrum Sotos tendrá un broche de oro acorde a su importancia. "Juan José Larraz, profesor de la Universidad de Zaragoza, está terminando una tesis doctoral sobre la historia de mi galería", anuncia el fotógrafo, algo "inédito" en España y con lo que, afirma, quiere "ir de la mano": "La idea es cerrarla cuando se presente la tesis, sería un final muy bonito". En cuanto a la escuela, continuará su labor bajo la dirección de la fotógrafa Cristina Aznar, aunque, durante los primeros meses, Álvarez Sotos seguirá asesorando y ayudando en lo que pueda a los nuevos dirigentes.

En cualquier caso, Spectrum Sotos se ha convertido, por derecho propio, en un referente a nivel nacional. "Los aragoneses somos así, muy cabezones", reivindica su director, un Julio Álvarez Sotos que, pese a su próxima retirada, no dejará por completo el mundo de la fotografía: "Soy aficionado y coleccionista, lo llevo en la sangre, por lo que seguiré ligado a la fotografía de uno u otro modo".