La expectación era altísima. Tres años sin Pirineos Sur son demasiados. Y la respuesta del público fue aplastante: 4.900 personas, aforo completo y con entradas vendidas para todos sus conciertos desde más de 25 países diferentes, acudieron a disfrutar de los conciertos de Estopa y Maruja Limón. El Anfiteatro de Lanuza volvió a abrir sus puertas para albergar uno de los festivales más importantes del país, y con uno de los escenarios más bellos. Su primera edición se celebró justo ahora 30 años, pero tras noches memorables como la de ayer, habrá Pirineos Sur durante muchos años más.

Buena parte de la culpa de este arranque la tuvieron dos hermanos de Cornellá que desde que fundaron Estopa a finales de los 90 no han hecho más que cosechos éxitos con su personal mezcla de rumba y rock. 'Tu calorro' y 'Vino tinto'. No necesitaron mucho más para que el abarrotado Anfiteatro de Lanuza estallase en júbilo. La intensidad no decayó. Al poco llegaron 'Fuego', 'Camiseta de rock and roll' o 'Hemicraneal'. El éxito de Estopa es intergeneracional. Nuevos y viejos clásicos; todo les funciona.

Pero es indudable que cuando recurren a las canciones de sus dos primeros discos, esas que están grabadas a fuego en la historia del pop español y en buena parte de los recuerdos de esa generación que les encumbró, es cuando su éxito es incontestable. 'Partiendo la pana', 'La raja de tu falda' o 'El del medio de los Chichos', intercaladas inteligentemente es un generoso 'setlist', les aseguró que su primer concierto en Pirineos Sur sea recordado durante unos años. Esa cercanía que ha caracterizado a los hermanos Muñoz atravesó sin problemas el pantano de Lanuza (en el que no tardaron en zambullirse varios fans), certificó que su música ha traspasado a varias generaciones y aún dio más lustre a una trepidante recta final con las muy esperadas 'Ojitos rojos', 'Cacho a cacho' y 'Como Camarón'.

Maruja Limón regresaron a Pirineos Sur tras la destacable actuación que firmaron en 2019, el último año en el que se celebró el festival. Si en aquella ocasión dieron rienda a su desacomplejada fusión de estilos en el escenario de Sallent de Gállego, en esta ocasión derrocharon talento y desparpajo en el Lanuza, contagiando su ritmo a medida que transcurría su 'show'.

El quinteto (con refuerzo de una música en directo) no necesitó más que una formación clásica de batería, bajo, guitarra española, trompeta y dos voces para contagiar al público con su ritmo, que tanto se acercaba a la rumba, al flamenco, al rock o a la música latina. Su desparpajo, cercanía y letras llenas de compromiso social redondearon una actuación que sirvió como perfecto arranque del espíritu de Pirineos Sur.

Más música

La jornada del sábado 16 también cuelga el cartel de entradas vendidas con el hip hop como protagonista. Por un lado, con un viejo conocido de Pirineos Sur, Residente; y, por otro lado, con uno de artistas de más éxito de los últimos años, Rayden. Dos propuestas con una visión parecida de cómo elevar el hip hop a la máxima potencia, hip hop orgánico con bandas contundentes. Este primer fin de semana cerrará el domingo 17 con dos bandas que hacen de la fusión su razón de ser. Los bosnios Dubioza Kolektiv, cargados de ritmos balcánicos, hip hop, ska y rock; y los valencianos Zoo, que juegan a mezclar la electrónica con ritmos mediterráneos y latinos convirtiendo sus canciones en himnos.

Además, todos los días se contará con sesión de DJ Lord Sassafras después de los conciertos y hasta las 4.00 horas, cuya entrada puede adquirirse a parte en taquilla, siempre y cuando el aforo lo permita.

Las entradas para los conciertos están disponibles en la web del festival pirineos-sur.es y en SeeTickets. Los precios en general varían por día entre los 20 y los 45 euros (más gastos de distribución), con posibilidad de comprar abonos para algunos fines de semana. En todos los casos, los menores de hasta ocho años tienen acceso gratuito, con un máximo de un menor por adulto.

Sábado, 16 de julio

20:30 Apertura de puertas

22:00 Residente

23:45 Rayden

01.30 Lord Sassafras

Domingo, 17 de julio

19.00 Apertura de puertas

20.30 Zoo

22.15 Dubioza Kolektiv

23.45 Lord Sassafras