Segunda jornada de Pirineos Sur y segundo 'sold out' consecutivo. El regreso del festival oscense ha sido sonado. El viernes fueron Estopa y Maruja Limón los que consiguieron llenar primero el Anfiteatro de Lanuza y anoche lograron lo mismo Residente y Rayden. Las 4.900 personas que acudieron a los conciertos certificaron que es uno de los eventos culturales más importantes e imprescindibles del país.

En los últimos siete años, Residente ha protagonizado dos de los conciertos más recordados de Pirineos Sur. El primero, en 2015 con su banda Calle 13; y en 2018, el segundo cuando regresó para presentar su recién lanzada carrera en solitario. En su tercera visita, el artista puertoriqueño subió al escenario de Lanuza con su estatus completamente asentado y con la reputación de uno de los directos más imponentes del momento. Ha logrado que su mezcla de hip hop, reggaeton, rock y música latina suene fluida, natural. Tan lúdica como reivindicativa, siempre con su arrolladora personalidad.

Arrancó con esa sonada colaboración con Bizarrap, 'BZRP Music Sessions 49'. Una canción que es mucho más que un recadito para J Balvin, es una demostración de flow, actitud y de dominio de la rima. A continuación, lanzó de manera consecutiva 'Flow HP', 'Atreve-te-te' y 'Cumbia de los aburridos', para desatar la locura en Lanuza. Con continuos homenajes a su querida América latina ('Latinoamérica', 'This is not America') y letras llenas de denuncia y rabia pero siempre con esperanza, desarrolló un concierto que sólo podía ir hacia arriba, y que acabó con una buena parte del público en el pantano.

Ya con toda la maquinaria en marcha (con una sección rítmica tan contundente como irresistiblemente bailable), optó por rescatar su pasado glorioso con Calle 13. Las canciones de su antigua banda siguen siendo unos hits en directo infalibles. El final con 'No hay nadie como tú' y 'Vamos a portarnos mal' fue un broche de oro para la actuación de uno de los artistas más importantes que han pasado por toda la historia de Pirineos Sur.

Ese listón alto ayudó a Rayden a salir al escenario flotante con más energía, con ganas de continuar con el éxito que lleva cosechando los últimos meses con su gira de 20 aniversario. Directo al grano: 'Calle de la llorería', una de sus canciones más reconocibles, sirvió para abrir el intenso show. Bien acompañado y secundado a la voz de Mediyama, optó por un concierto en el que hip hop y rock se fusionaron para sacar lustre a esas canciones que ha compuesto durante dos décadas.

A mitad de concierto, las primeras filas volvieron a lanzarse al agua para acompañar al músico madrileño. Sabe conectar con su público, sobre todo con el más joven (ese momento móviles al aire de 'Haciéndonos los muertos'). Con 'No hay otro' invitó al escenario al rapero zaragozano El Momo en una colaboración para regresar a sus raíces más hip hop. Sin bajar las revoluciones, llegó otro de los momentos más potentes de la noche con 'Ubuntú', continuado con 'Con el cielo en la boca'. Echó el resto en 'La mujer cactus y el hombre globo' y 'Matemática de la carne' para cerrar con nota su primera actuación en Pirineos Sur.

Más música

Este primer fin de semana se cerrará este domingo con dos bandas que hacen de la fusión su razón de ser. Los bosnios Dubioza Kolektiv, cargados de ritmos balcánicos, hip hop, ska y rock; y los valencianos Zoo, que juegan a mezclar la electrónica con ritmos mediterráneos y latinos convirtiendo sus canciones en himnos. Además, Dj Lord Sassafras ofrecerá una de sus reconocidas sesiones después de los conciertos y hasta las 4.00 horas, cuya entrada puede adquirirse a parte en taquilla, siempre y cuando el aforo lo permita.

Las entradas para los conciertos están disponibles en la web del festival pirineos-sur.es y en SeeTickets. Los precios en general varían por día entre los 20 y los 45 euros (más gastos de distribución), con posibilidad de comprar abonos para algunos fines de semana. En todos los casos, los menores de hasta ocho años tienen acceso gratuito, con un máximo de un menor por adulto.

Domingo, 17 de julio

19.00 Apertura puertas

20.30 Zoo

22.15 Dubioza Kolektiv

23.45 DJ Lord Sassafras