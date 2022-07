Paula Ortiz inicia el rodaje de su nueva película, ‘Teresa’

La aragonesa Paula Ortiz comienza este lunes en Cataluña el rodaje de su cuarta película, 'Teresa'. «Es una adaptación de 'La lengua en pedazos', de Juan Mayorga, un texto basado íntegramente en el 'Libro de la vida', de Santa Teresa y es una fabulación entre ella y un inquisidor», asegura la cineasta sobre el filme y prosigue: «Lo que pasa es que contar eso de la película es contar muy poco porque como yo digo no es una película tanto dramática sino fenomenológica, se trata de atravesar los vuelos del alma de esta mujer tal y como ella los expresaba y todas sus vivencias, contradicciones e incendios. Es uno de los personajes más apasionantes de la historia universal y, desde luego, en nuestro país». Una Santa Teresa que estará interpretada por Blanca Portillo.

El elenco de la película lo completan, entre otros, Asier Etxeandia, Greta Fernández, Consuelo Trujillo, Luis Bermejo y Claudia Traisac, una nómina de lujo que se pondrán a las órdenes de la directora que con su segunda película, 'La novia', consiguió hasta 12 nominaciones a los Goya. Solo hace dos semanas se estrenó precisamente su tercer trabajo, la superproducción 'Across the river and into the trees'.

Teresa, explica la directora, «se va a rodar una gran parte en Cataluña y una pequeña se grabará en San Juan de la Peña». Será en agosto y en el tramo final de las seis semanas que está previsto que se prolongue el rodaje, «vamos a estar todo el verano levitando a cuatro palmos del suelo»·, bromea Paula Ortiz.

«Para mí es probablemente la película más libre, poderosa e incendiaria que pueda hacer nunca. Incendiaria desde lo sutil y lo poético pero incendiaria. Desde que tuve 21 años que leí a Santa Teresa por primera vez creo que es una de las plumas más voladoras que hay, me faltan palabras para expresar todo lo que es ella en toda su complejidad», reflexiona en voz alta la zaragozana que ha trabajado codo con codo con Juan Mayorga: «De él me quedo con lo que dice de que la singularidad es subversiva y creo que alguien tan único como ella hace de su historia, su experiencia, su propio discurso y su vida una aventura absolutamente subversiva».

'Teresa' es una película independiente que se va a mover en torno a los presupuestos del cine de autor español en la línea de 'De tu ventana a la mía' o 'La novia', las otras dos películas de Ortiz que han contado con producción española.

El comienzo de este rodaje es prácticamente un sueño para la directora aragonesa ya que confiesa que llevan «más de seis años con el guion del filme... A Juan (Mayorga) le tengo no solo un profundo respeto y admiración, lo considero un amigo sin el que yo no contaría las cosas como las cuento. Ha sido uno de mis grandes maestros y amigos», concluye Ortiz.