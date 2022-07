Óskar Díez (Las Novias): "Nunca habíamos sido un grupo con un mensaje especialmente comprometido"

El rock de Las Novias está más vivo que nunca. El grupo zaragozano, que lleva sobre los escenarios desde 1987, ha publicado este mes de julio su quinto álbum de estudio, 'Detente bala', con letras que trascienden su habitual cariz poético para centrarse más en la narrativa. Óskar Díez, guitarra de la banda desde sus inicios, se muestra muy orgulloso de un disco que "se parece más al directo". "Rafa Domínguez, desde la producción, ha encontrado el modo de reflejar ese sonido que podemos tener en el local o en un directo, donde siempre sonamos más rock", señala Díez.

El músico lleva desde el inicio junto a Toño Leza (voz) y Pedro J. García (bajista), décadas en las que han vivido "ilusiones, desilusiones y muchos momentos divertidos y de esfuerzo". Junto a ellos, el batería Germán Arenaz completa la formación, con la que ya había trabajado en la grabación del doble directo 'XXX', en 2017. "Presentamos este disco porque nos parece que tenía que salir sí o sí, son canciones muy buenas", subraya Díez. Una muestra de que todavía les queda cuerda para rato: "Nos apetece seguir ensayando todas las semanas, cambiando las cuerdas, pagando el local o cogiendo el autobús para desplazarnos. Son cosas que ya forman parte de nuestra vida".

'Detente bala' es una reivindicación de la libertad y la memoria, como bien demuestra uno de sus temas principales, 'Misericorde', con una letra y un videoclip que llaman a la reflexión. "Nunca habíamos sido un grupo con un mensaje especialmente comprometido, políticamente hablando. Nos gustaba más lo poético, lo surrealista, lo no narrativo", dice el guitarra. Sin embargo, en los últimos tiempos se dieron cuenta que debían ser más explícitos: "Hay gente que está algo despistada. No podemos dejar que algunos significantes importantes se minusvaloren o desprecien, o se usen como arma arrojadiza, o incluso que se minusvaloren y desprecien". Al respecto, Díez añade que nuestro país "tiene que conocer bien su historia", y no se puede permitir "que vengan cuatro a apropiársela". "Hay gente que parece no saber reconocer los valores elementales de una democracia", concluye.

Las Novias siempre ha tenido un estilo muy marcado, cercano al afterpunk de finales de los 80 y al pop rock gótico de los 90. Por encima de todo, reivindican el rock que ellos conocen, y lamentan que se esté perdiendo. "Es una pena que no esté presente entre la gente de 16 y 20 años", admite el guitarra, aunque añade que le gustaría que eso cambiase, más como un deseo que como esperanza: "A lo mejor los jóvenes vuelven a descubrir las guitarras eléctricas y las distorsiones, y se ponen a hacer cosas interesantes".

"No se puede permitir que vengan cuatro a apropiarse de nuestra historia", afirma Óskar Díez, el guitarra

En cualquier caso, el próximo 17 de septiembre, la sala Oasis será testigo del estreno de este disco, en un concierto junto a los británicos New Model Army, a quienes el músico zaragozano recomienda escuchar, pues "han sabido mantener su esencia, como nosotros, fuera de los grandes públicos". La gira continuará en otras ciudades como Madrid o Barcelona, y volverá a Zaragoza en octubre, concretamente a la sala López. Una vuelta a los escenarios y a la normalidad que no dudan en celebrar. "Es maravilloso poder ir a un concierto sin mascarillas, y estar todos apretujados", señala Díez. Algo que, por otra parte, supone un "bendito problema": "Todos los grupos quieren recuperar el tiempo perdido, y es más complicado encontrar salas para tocar. Pero bendita complicación".