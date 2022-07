Con la llegada del verano, el calor y las vacaciones, una buena propuesta es la lectura pausada ante un buen libro. Ofrecemos una selección de novedades editoriales, así como de recomendaciones de los propios libreros para hacer más llevaderos estos días.

Algunos de los títulos están señalados por las más de cien librerías pertenecientes a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías Españolas (Cegal), resultado de una votación que en este caso se realizó para el mes de julio y que "refleja a pequeña escala la enorme y reconfortante diversidad de temas, tonos y voces" que llega a sus negocios.

Pero no solo. También se incluyen recomendaciones de lectores y especialistas, así como algunos títulos de los más vendidos.

'LOS EFFINGER'

Gabriele Tergit (Libros del Asteroide, 34,95 €)

Un libro que aborda la saga de dos familias judeo-alemanas de clase alta a lo largo de cuatro generaciones. Un novelón que ha conquistado a los libreros por la profundidad de los retratos de ese entorno burgués, y sobre todos los de esas mujeres, tan llenas de temperamento.

'EL RÍO DE CENIZAS'

Rafael Reig (Tusquets Editores, 18 €)

Una novela protagonizada por un septuagenario adinerado que ha sufrido un ictus e ingresa en una residencia de ancianos de la Sierra de Madrid, donde se dedica a leer desordenadamente literatura clásica, a beber constantemente ginebra con mucho hielo, y a contemplar con perplejidad las noticias sobre cierta pandemia imparable.

'EL CASO DE ALASKA SANDERS'

Joël Dicker (Alfaguara, 22,70 €)

El número 1 de los más vendidos en thrillers policíacos. Si hace una década se vendía como el thriller del verano La verdad sobre el caso Harry Quebert, convertido en fenómeno mundial, el escritor suizo entrega ahora su continuación puntualmente para devorarla bajo la sombrilla. De nuevo, con el escritor Marcus Goldman, que topará con el asesinato de una joven modelo.

'RUMBO A TI'

Beth O'Leary ( Suma, 18,95 €)

Una novela romántica que deja buen sabor de boca, puesto que lleva más de un millón de ejemplares vendidos. A veces, lo más importante no es el viaje, sino a quién llevas de copiloto. Humor y pasión se entremezclan. Tras dos años sin ver a su ex, el que le rompió el corazón, Addie está segura de haberlo superado, pero el destino no opina lo mismo.

'CARCOMA'

Lyla Maryínez ( Amor de madre, 18 €)

Todas las casas guardan la historia de quienes las han habitado. La abuela se pasa los días hablando con las sombras que viven tras las paredes y dentro de los armarios. La nieta vuelve a la casa tras un incidente con la familia más rica del pueblo. Ahora, desenredando la historia de la casa, se han empezado a dar cuenta de que las sombras que la habitan estuvieron siempre de su lado.

'EL IMPERIO ERES TÚ'

Javier Moro ( Planeta, 10,95 / 21,50€)

Premio Planeta 2011. Convertido en emperador de Brasil a los veintitrés años, Pedro I marcó con su huella la historia de dos continentes. Desmedido y contradictorio, las mujeres fueron su salvación y su perdición. Cuando el inmenso Brasil se le hizo pequeño y el poder dejó de interesarle, puso su vida en juego por aquello que creía justo. Y alcanzó la gloria.

'LAS HEREDERAS DE LA SINGER'

Ana Lena Rivera (Grijalbo, 19,85€)

Cuenta la conmovedora historia de las mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser que custodió un secreto durante cuatro generaciones. Un matrimonio sin amor y la Singer de segunda mano que recibe Aurora como regalo de bodas le darán una nueva forma de salir adelante, hasta que un terrible suceso convierte la Singer en la única prueba de la amenaza que la perseguirá toda la vida.

'EL COMPLEJO DE CAÍN'

Marta Rebón ( Destino, 12.90€)

Para los libreros de Cegal Marta Rebón es una de sus "traductoras favoritas", pero también una "magnífica escritora" que vuelve con "un opúsculo" en el que explica algo "tan agobiantemente presente como la guerra contra Ucrania", así como la invasión por parte de Rusia remontándose a los orígenes más remotos del conflicto.

'EL INFINITO EN UN JUNCO'

Irene Vallejo ( Siruela, 23,70€)

Este es un libro de esta autora aragonesa sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. Es además un libro de viajes. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo. Pero, sobre todo es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas.

'LA BALADA DE LOS MAGOS'

África Vázquez (Munyx Editorial, 17€)

Premio Kelvin 505 a la mejor novela juvenil publicada en 2021. Es la primera entrega de la trilogía ‘El clan sin nombre’, que ha sido elegida como Mejor Novela Juvenil en castellano del año pasado. Allá donde la magia atrae a los muertos, los magos deben respetar ciertas reglas, y, mientras los clanes nobles se masacran entre ellos para sentarse en el Trono de Madera, un antiguo y oscuro poder comienza a despertar.