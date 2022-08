Ignacio Estaregui (prepara su tercera producción): "En esta película, la protagonista llegó a mí antes que la trama"

Ignacio Estaregui se encuentra en la última fase de preproducción de su próxima película, 'Rider'. Tras el éxito de sus dos primeros largometrajes –'Justi&Cia' y 'Miau'–, el director zaragozano comenzará el próximo 5 de septiembre el rodaje de su próximo proyecto. Este filme, de 90 minutos de duración, tendrá un tiempo de rodaje "muy corto para lo que suelen ser los largos", dice Estaregui. Con todo, el trabajo previo sigue siendo "muy laborioso". "Estamos invirtiendo mucho tiempo en la preproducción para que luego el rodaje vaya lo mejor posible. Son muchas cosas: cuadrar la agenda de los actores; las localizaciones, ya que al ser nocturno es más complicado; los permisos...", explica.

La historia, que según el zaragozano "permite" este tipo de trabajo, cuenta la experiencia de una migrante venezolana que trabaja como repartidora en un servicio de comida a domicilio. Durante hora y media, en tiempo totalmente real, Fío –así se llama la protagonista, interpretada por Mariela Martínez– se verá envuelta en problemas de índole personal, que deberá resolver durante su turno de reparto a través de llamadas telefónicas; y laboral, especialmente cuando se ve envuelta en un turbio encargo ilegal que se ve obligada a aceptar por su precaria situación.

Estaregui asegura que, pese a que no se trata de un "drama social", sino más bien de un "'thriller' urbano", sí existe "un trasfondo que reflexiona sobre la vida de los 'riders'". Pese al formato narrativo, el cineasta recalca que no va a rodar en plano secuencia: "El plano secuencia debe estar justificado. Sin embargo, sí es en tiempo real, ya que eso le da una impronta de urgencia a todos los problemas que la protagonista debe resolver".

Reflexión social

'Rider', como se encarga de enfatizar una y otra vez su director, no busca la denuncia social, pero sí deja un poso para la reflexión: "Es una decisión mía, de autor, la de no poner el foco únicamente en el drama. Podría hacerse y sería muy loable, pero sería otra película distinta. Por eso, denuncia no es la palabra, aunque quizá sí lo sea reflexión, como acompañamiento de una película más entretenida para el espectador actual".

En cualquier caso, el filme mostrará "historias reales". El guion corre a cargo de Sergio Sureño, quien ya trabajó con Estaregui en el premiado cortometraje 'En racha'. "Sureño inicia por su cuenta su propio trabajo de documentación, y el entorno en el que se inspira es completamente real", asegura el director. Sin embargo, la idea original fue del propio Estaregui: "Doy clases en el CPA, y salgo tarde por la noche. Empecé a fijarme en los 'riders' y a reflexionar sobre las historias que habría detrás. Investigué, les hice preguntas... En resumen, la protagonista llegó a mí antes que la trama". Asimismo, el cineasta aragonés se percató de las posibilidades del proyecto, que iba a poder ser grabado "con recursos limitados", sin que eso significase un "resentimiento" del resultado final.

La protagonista, Fío, se enfrentará por tanto a varias situaciones en poco tiempo. Una saturación de tramas que, lejos de ser una adversidad, desde la dirección ven como una posibilidad narrativa. "Coexisten dos capas al mismo tiempo: la que vemos, en la que el personaje incluso llega a poner en peligro su vida durante el reparto; y la que oímos, pues intenta a la vez resolver sus problemas personales a través del teléfono", señala Estaregui, y añade: "Lo curioso es que se solapan. Ahí está lo diferente de la película".

Una producción propia

Por otro lado, el poder rodar el filme en Zaragoza supone otra de las ventajas para la producción. "No está ambientada en Zaragoza", subraya Estaregui, "pero sí queda reflejada en el subconsciente como la ciudad que todos conocemos. Es el escenario perfecto, por lo que rodaremos el 100% en ella".

Otra de las características de esta próxima película es que, al igual que sus dos predecesoras, está producida por el propio Estaregui –junto a sus socios, Jaime García Machín y Gloria Sendino–, con el apoyo de Centuria Films y a la distribuidora Begin Again Films. Además, el trabajo de la recién creada Zaragoza Film Office y la participación de sus alumnos del CPA facilitaron la búsqueda de la protagonista: "Cristina, una de mis alumnas, había coincidido con Mariela en Madrid, y fue quien me dijo que tenía lo que buscaba. Al conocerla, lo confirmé al instante. En todo momento se mostró muy involucrada con el proyecto, y como actriz es buenísima, un descubrimiento".

La productora independiente Estaregui y Sendino & Machín nació en 2014 con un enfoque claro: los largometrajes. Algo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. "Al no tener una división que haga otros productos, no nos encontrábamos produciendo nada y la pandemia no nos afectó tanto. Pero si hubiésemos tenido que grabar algo, los costes sobrevenidos lo habrían hecho imposible", y reivindica: "Sobrevivimos como podemos, y esta tercera película es señal de que seguimos en pie".

En ese sentido, Estaregui no piensa detenerse con esta tercera producción y, aunque ahora concentra todas sus fuerzas en ella, anuncia que tiene otros proyectos "en diferentes grados de desarrollo". Pese a ello, subraya que no pueden permitirse "el lujo de pensar en otras cosas". En cuanto al estreno de 'Rider', como mínimo, se irá a la primavera de 2023. No obstante, asevera, "el calendario lo marcará la distribuidora".