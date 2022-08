Hace casi 15 años desde que el fallecimiento de Sergio Algora significara el final de La costa brava, formación que se disolvió entonces y que regresó seis años después, en junio de 2014 para ofrecer un concierto único en la sala López con motivo del décimo aniversario del bar Bacharach que el propio Algora fundó en la calle Espoz y Mina (hoy ya clausurado). Hoy, a través de sus redes sociales, Ricardo Vicente sorprendía a sus seguidores anunciando un breve regreso para cerrar el círculo del proyecto: «Han pasado casi quince años desde la última vez que La Costa Brava diera todo lo que tenía en un escenario. Fueron los mejores años de la vida de muchos de nosotros. Durante este tiempo, hemos vuelto a empezar de todas las maneras que tuvimos al alcance, y un poco más también. En este tiempo, mucha gente nos pedía algo de aquello que tuvimos y nos mirábamos con esa pena de no poder corresponder a quien solo pide una canción. Hoy hemos tomado una improvisada decisión: corresponder y ofrecer lo imposible, hacer una serie de conciertos de La Costa Brava por un periodo muy corto de tiempo para, después, volver al nunca volverá».

Así, La costa brava ofrecerá dos últimos conciertos, el 22 de octubre en Madrid y el 5 de noviembre en El Prat de Llobregat. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta.

«Volvemos a los corazones de quien nos ha pedido lo imposible porque nuestro corazón es pequeño pero caben dos. Porque extrañamos los corazones que no siguen, como el de Sergio. Porque La costa brava fue un lugar y no una banda de música, y ahí caben todos lo que nos hicieron felices: vosotros», dice el anuncio de Ricardo Vicente que concluye de manera muy directa: «Será un honor. Será emocionante. Allí nos vemos y nos recordamos». De momento, no hay anunciada fecha en Zaragoza.