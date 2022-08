Nacho G. Velilla (estrena 'Por los pelos'): "Cuando dramatizamos todo en exceso, se nos va de las manos"

El cineasta zaragozano Nacho G. Velilla vuelve a escena con su nueva comedia, 'Por los pelos', que se estrena este viernes en los cines de todo el país. En ella, el director de proyecciones tan exitosas como 'Siete vidas', 'Aída' o 'Villaviciosa de al lado' –entre otras muchas– reflexiona, siempre desde el sarcasmo, sobre los complejos de la sociedad actual, tan influenciada por las redes sociales.

Ha dirigido y producido series y películas de mucho éxito. Imagino que espera que ‘Por los pelos’ siga el mismo camino.

Bueno, eso depende del público. Nosotros hacemos propuestas y siempre empiezas de cero, pero la ilusión es que el público conecte y se lo pase bien. Sobre todo, el deseo principal es que la gente vuelva a las salas.

Esta nueva comedia es un reflejo sobre los complejos y la autoestima de la sociedad actual.

La idea surgió cuando conocimos un dato demoledor. Cada año, 500.000 personas se hacen un trasplante capilar en Turquía. Dentro de la anécdota del titular, cuando vas rascando, te das cuenta de que detrás de eso hay mucho más: complejos, inseguridades, falta de autoestima... El objetivo era retratarlo con sarcasmo e ironía, pero con respeto al conflicto. Lo que empezó como algo a lo que accedía el famoso de turno se ha democratizado, y es algo interesante para redactar historias.

Otro tema clave son las redes sociales. ¿Hasta qué punto influyen en estos conflictos?

Es una pregunta que todos deberíamos hacernos, el hasta qué punto están cambiando la forma de relacionarnos. Con los actores nos la hemos hecho bastante. Es evidente que están influyendo demasiado, las apariencias tienen más importancia que nunca y es más importante el parecer que el ser. Deberíamos, al menos, preguntarnos si vamos por el buen camino.

¿Por qué la comedia es el mejor género para reflejarlo?

La comedia es muy realista. Hay una tendencia a pensar que se despega de la realidad, pero pienso que es todo lo contrario. La buena comedia es la que te pone enfrente de un espejo y, sin deformarte en exceso, te ayuda a diagnosticar los problemas. A mí me sirve de catarsis, como una forma de echar los diablos fuera.

Aprender a reírse de uno mismo.

Totalmente. En la película vemos mucho esta cuestión. Cuando los personajes empiezan a asimilar a través de la broma sus problemas, empiezan a normalizarlos. Cuando dramatizamos todo en exceso es cuando se nos va de las manos. Con la comedia aprendemos las lecciones de una forma más positiva.

Un elenco de ese nivel (Antonio Pagudo, María Hervás, Amaia Salamanca...) hace más sencillo reflejar su objetivo como director, guionista y productor.

Siempre intentamos, a partir del guion, poner en común la historia que queremos contar y cómo las queremos contar, llegar a acuerdos con los actores. La comedia tiene una complicación bastante grande, que es la gran cantidad de subgéneros que tiene. Se te puede ir a una parodia, a una comedia más social, más contenida... Por eso es importante acordar con ellos el tono con el que vamos a contar las cosas.

En ese sentido, ¿ha variado mucho el resultado de su idea inicial?

Afortunadamente, hemos conseguido tomarnos en serio una historia que, cuando la empecé a tratar, la veía más ligera. Muchas veces te quedas con la anécdota, con el chiste de los calvos que van a Turquía. Parece que es una mofa, pero realmente, a través del trabajo con los actores, nos percatamos del proceso de inseguridad y falta de autoestima por el que estaban pasando los personajes, lo que nos ha hecho afianzar la historia.

Y eso que la película empezó algo accidentada en vuestro primer viaje a Estambul (se ha rodado a caballo entre España y la ciudad turca).

El primer viaje que hicimos, para buscar localizaciones, nos pilló en plena explosión pandémica. Llevábamos una semana, y un viernes por la tarde nos llamaron desde la embajada española para avisarnos de que a las 00.00 horas cerraban los vuelos a Europa y de que no sabían cuanto tiempo iba a permanecer el país aislado. Llegamos al aeropuerto por los pelos, nunca mejor dicho (ríe). De hecho, tuvimos que volver a través de Lisboa. Al final, el vivir tantas cosas con el equipo hace que convivas a diario con la historia y que vaya a mejor.

Habla de la pandemia. ¿Cómo ve de salud al cine actual?

Siendo realistas, la pandemia ha hecho que, lo que iba a cambiar en una serie de años, es decir, los hábitos de consumo, se haya acelerado mucho. La exhibición en salas ha sido una de las industrias más afectadas. Las historias se consumen más que nunca, pero a través de otros soportes, por lo que estamos en un proceso de recuperación de espectadores. Este verano, Santiago Segura ya ha puesto su granito de arena y confío en seguir lográndolo con películas como esta. Además, creo que la comedia es un género que se disfruta mucho más en una sala de cine que en el salón de casa.

¿Están quedando atrás los tópicos sobre el cine español?

Creo que sí. Por ejemplo, en 'Por los pelos' siento que he dado un paso adelante. Antes hacía muchas comedias muy dialogadas, y en esta ya hemos incorporado mucha acción. Cosas que se ven, que no te las cuentan. La evolución técnica ha sido bastante buena, y además he tenido la suerte de trabajar con un equipo bastante potente. Tengo la certeza de que estamos llevando el desarrollo técnico a unos niveles que no tienen nada que envidiar a nadie, ni siquiera a Hollywood.

Aun así, las plataformas han llegado para quedarse. ¿Mejorará el cine con ellas?

La forma de contar historias siempre ha ido evolucionando. La radio tuvo que convivir con la televisión, luego ambas con el cine, con Internet... Este último cambio ha sido muy rápido y estamos en un reajuste, pero hay que sacar todas las ventajas que esto tiene: ha aumentado mucho la producción y desde España estamos haciendo éxitos para todo el mundo, algo que hace unos años era impensable.

¿Ya tiene nuevos proyectos en mente?

Sí, de hecho estoy con la posproducción de la última película que rodé, Mañana es hoy, con la que llevó ya siete meses y que espero tenerla lista dentro de dos. Es una mezcla de géneros que parte desde la comedia, pero tiene un detonante de ciencia ficción que nos mete en el thriller, en el drama. Al no ser una comedia pura, necesitaba actores que pudieran defenderla con bastante talento, y la verdad es que los he tenido con Carmen Machí y Javier Gutiérrez.