Ana Diáfana (lanzó junto a Iñaki Zuazu su primer disco el 15 de abril): "Cada tema es muy diferente, pero en todos hay una búsqueda interior"

Ana Diáfana e Iñaki Zuazu unieron sus caminos musicales tras conocerse en el rodaje del documental 'SobrarbeSon', el cual reunía a casi toda la escena musical de la comarca. El director, Juan Carlos Somolinos, reunió tras el rodaje a los integrantes de la veintena de bandas participantes en una barbacoa. Ese fue el primer contacto entre dos artistas que ahora, tres años después, han lanzado su primer disco: 'De tu casa a la mía'.

"Siempre me ha gustado mucho el flamenco, pero no me atrevía a dar el paso. Iñaki (Zuazu) tocaba en un grupo y yo en otro. Yo sabía que tocaba la guitarra flamenca, así que en la barbacoa le sugerí la idea de juntarnos algún día para tocar alguna canción flamenca, por probar, sin mayor recorrido", recuerda Ana Diáfana. La oscense reconoce que desde un primer momento se les dio bien "componer juntos", y que las canciones que componen el disco fueron surgiendo "a medida que nos conocíamos. Por eso se llama 'De tu casa a la mía', porque es un constante ir y venir".

Por lo tanto, este primer álbum no surge de una "idea conceptual como tal", según la propia Diáfana, sino más bien como un trabajo progresivo. "El disco es muy ecléctico en ese sentido", admite. Con todo, los ítems principales sí tienen un denominador común, la búsqueda y el autoconocimiento: "Cada tema es muy diferente, pero en muchas canciones hay una búsqueda interior. El saber quién soy, dónde voy, de dónde vengo. Un encuentro con nosotros mismos y con las personas que nos vamos cruzando". Asimismo, asume que el álbum les permite tener "un mayor alcance", ya que, por lo general, su 'target' se centra más en el Sobrarbe y en el Alto Aragón.

Sin un género definido

"Nos sentimos cómodos en muchos géneros. Iñaki viene del mundo del flamenco y mis influencias han sido más el jazz y la música tradicional". Así explica Ana Diáfana la riqueza del dueto a la hora de componer y crear nuevas canciones, a lo que añade: "Al final, esto nos permite no encasillarnos en un solo estilo, sino que podemos ir explorando todas las posibilidades". Y es que Diáfana y Zuazu oscilan entre ritmos tan diversos como la bossanova, la rumba o el swing, sin olvidarse de las influencias ya mencionadas.

'De tu casa a la mía' -que fue lanzado el 15 de abril- ya ha girado por Aragón. La propia capital aragonesa, Boltaña o el Festival Castillo de Aínsa han sido solo algunas de las paradas que el dúo ha realizado en lo que llevamos de verano. "Nos quedan un par de conciertos más en agosto", dice la cantante, Ana Diáfana, quien admite que, para otoño, "nos gustaría salir de Aragón, especialmente a Francia o Cataluña". Con todo, es algo que "todavía no está concretado".

'O zaguer chilo V'

Ambos artistas también han participado en la quinta edición del disco en aragonés 'O zaguer chilo', de la Asociación Nogará, con su tema 'Nina'. "Yo ya había participado en otra edición con Lumo. Nos encanta porque el aragonés es una lengua minoritaria y apoyar a las minorías siempre está muy bien", cuenta Diáfana. Aunque no son aragonesoparlantes, la artista afirma que "nos gusta apoyar las raíces del sitio en el que ahora vivimos". Tanto es así que, para el futuro, no descarta componer nuevos temas en aragonés.

Un álbum, 'O zaguer chilo', que estuvo rodeado de polémica, especialmente por su portada (ilustrada por Eva Cortés), en la cual se veía a una mujer orinando vestida de baturra. Dicha portada fue vetada por el Ayuntamiento de Zaragoza a petición de Vox. Al respecto, Diáfana cree que "hay muchas dobles morales" y que "dependiendo de quien gobierne, se nota hacia donde va la censura".

En cuanto a sus próximos proyectos, la música oscense subraya que ya tienen dos canciones nuevas, además del disco, que ya ofrecen en sus espectáculos en directo, y señala que el futuro siempre es "incierto". Necesitamos un tiempo de reflexión para saber hacia dónde queremos ir", concluye.