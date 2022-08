El XIX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria ha vuelto este sábado con más fuerza que nunca tras unas ediciones marcadas por la pandemia. Con la vista puesta en el futuro, pero sin renunciar al pasado, este 13 de agosto el Teatro de Bellas Artes de Tarazona ha vuelto a acoger al público del cine de comedia, que ha estado acompañado de las actrices Malena Alterio y Mara Guil; el actor Óscar Ortuño y el director y actor Ignacio Nacho.

A las 17.00 horas ha arrancado la decimonovena edición del festival con el tradicional taller de Realización de Cortometrajes. Y como no podía ser de otra manera, Paco Martínez Soria ha sido el encargado de inaugurar las proyecciones de esta edición. 'El turismo es un gran invento es la cinta' que se ha elegido como estandarte del XIX Festival de Cine y que el público ha podido disfrutar a las 19.00 horas.

Tras este clásico de la comedia española ha dado comienzo el certamen de largometrajes con el pase de 'Mamá no enredes', la última cinta de la directora Daniela Fejerman, al que han acudido tres de sus actores: Malena Alterio y Óscar Ortuño. “Es una oportunidad más para seguir mostrando este ‘Mamá no enredes’ y volver a este festival, que he estado haciendo cuentas y creo que esta es la cuarta vez que vengo, así que soy una pequeña veterana”, ha comentado Alterio. Su compañero de reparto, Óscar Otuño, también ha querido destacar que “el objetivo es venir aquí, pasarlo bien, que la gente conozca el trabajo, compartir un buen momento viendo cine guay de comedia y que la gente se lo pase bien”.

Apoyo del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Tarazona ha demostrado un año más su apoyo incondicional al festival, a la comedia y a la figura de Paco Martínez Soria. El concejal de Urbanismo de Tarazona, Miguel García, ha representado al ayuntamiento en esta inauguración del festival, que ha definido como “un activo importante de la ciudad de Tarazona” así como un punto de encuentro “que después del covid y todas las malas situaciones nos viene genial”.

Por su parte, el director del festival, Raúl García Medrano, ha señalado que espera, sobre todo “que la programación le guste a todo el mundo, para eso la hemos diseñado, y yo creo que hay suficiente variedad, tanto en secciones de largos, de cortos, como secciones paralelas, como para que la gente salga siempre con la sonrisa en la boca, que es lo importante”. Además, se ha mostrado orgulloso de la acogida que, un año más, han recibido por parte de los turiasonenses. De cara a los próximos días, García Medrano ha destacado que “por la experiencia de otros años el festival cada día va a más; más gente, más invitados… y esperamos que todas las secciones se llenen y gusten a todo el mundo”.

Certamen de cortometrajes

Este domingo dará comienzo el certamen nacional de cortometrajes, una de las secciones oficiales más importantes del festival, con 46 obras a concurso. La primera sesión dará comienzo a las 19.00 horas en el propio teatro con la proyección de 'El productor', 'Contemplativo', 'Mañana volveré', 'Franceska', 'Annita y todos los niños merecen una familia', 'OVNI', 'Un peculiar y desdichado nacimiento' y 'La entrega'. Una sesión a la que acudirán algunos de los actores y directores. Además, a las 22.30 horas, se pasará a la segunda película en el concurso de largometrajes: 'Isósceles', dirigida y protagonizada por Ignacio Nacho, acompañado por Mara Guil y Salva Reina.