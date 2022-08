Tras toda la polémica suscitada a su alrededor, el Eifolk podrá disfrutarse en Zaragoza desde el próximo 31 de agosto hasta el 4 de septiembre, en la que será su trigésimo primera edición. El director del festival, Ángel Martínez, se ha mostrado este viernes decepcionado con los acontecimientos de los últimos meses, en una rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento a la que ha acudido invitado por Vox. "Desde el principio de esta edición, nada me ha parecido normal. Estoy muy triste por muchos ciudadanos que apoyan el festival y ven que los gobernantes de nuestra ciudad nos dejan solos", ha afirmado.

En cualquier caso, Martínez prefiere dejar el pasado atrás y centrarse en lo que viene: "Me gustaría dejar de hablar de toda esta podredumbre y que hablemos de cultura, alegría y hagamos disfrutar a la gente, que bastante mal lo han pasado". Así, el objetivo principal para la organización, asegura el director, es vender el mayor número de entradas posible. "Hemos hecho lo imposible por hacerlo, ahora tiene que responder el público", ha subrayado. Las entradas están disponibles en la web del festival desde el pasado 8 de agosto -en taquilla a partir del 1 de septiembre-, y Martínez hace un llamamiento para que el festival sea un éxito: "Con el poco tiempo que hemos tenido, si luego no se venden las entradas suficientes, nos vendrán a decir que no teníamos razón".

Como cada edición, la presencia de grupos internacionales será uno de los toques distintivos de un festival que, cabe recordar, está reconocido por la propia Unesco. Este año, Perú, Indonesia, Eslovaquia, India y Burundi aportarán su folclore y su cultura al Eifolk, además de grupos nacionales llegados desde Galicia, Baleares, País Vasco y desde la propia comunidad autónoma aragonesa.

Un cartel con dificultades

Con todo, Martínez ha puesto de manifiesto las dificultades a la hora de completar el cartel, debidas en gran parte a la "premura" con la que ha tenido que realizarse. "Los visados no se obtienen de un día para otro. Afortunadamente, desde los ministerios de Cultura y Exteriores nos han dado muchas facilidades", ha señalado. Aún así, el director ha admitido que más de un grupo "se cayó" del cartel por las circunstancias. Según Carmen Rouco, concejala de Vox, estos "palos en la rueda de la vicealcaldesa Sara Fernández" no han podido "evitar que se celebre esta edición". "Toda la oposición estábamos de acuerdo, no podíamos perder esta proyección internacional", ha añadido.

Dentro del programa, que será presentado oficialmente la semana que viene junto al cartel, Martínez ha querido destacar el 'flashmob' que se celebrará el 3 de septiembre en la fachada posterior de la Lonja, en el que todos los grupos se unirán para bailar una jota tradicional aragonesa. Además, el director ha querido animar a todo el que quiera participar a apuntarse en la web, con el único requisito de acudir con una camiseta blanca. La rueda de prensa de presentación, ha explicado Ángel Martínez, será anunciada próximamente, pero ha dejado claro que, por instrucciones ajenas, "no podrá celebrarse en el Ayuntamiento ni acompañados por ningún miembro del equipo de gobierno, y queremos respetarlo".