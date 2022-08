La historia de Jaca brilla en el nuevo libro de Domingo Buesa

Jaca sigue muy presente en la narrativa de Domingo Buesa. Tras publicar el pasado mes de julio 'Jaca en el siglo XI. Cuatro miradas al pasado' (Asociación Sancho Ramírez), el historiador aragonés repite localización con 'La carta que nunca llegó. Historias de la historia de Jaca' (Doce Robles), un compendio de relatos históricos que abarcan desde el siglo XIII hasta bien entrado el siglo XX. Un recorrido que no acaba aquí, pues el propio Buesa reconoce que está terminando un tercer libro sobre los hijos ilustres de la ciudad jacetana que saldrá próximamente.

Esta última publicación, que será presentada este domingo a las 20.30 horas en el acto de clausura de la Feria del Libro de Jaca en el ayuntamiento, "es el resultado de muchísimos años de estudio", según el autor, en los que ha organizado el archivo diocesano o el archivo municipal, además de visionar todos los fondos del Pirineo aragonés y de toda la prensa jacetana. "En consecuencia de todas esas noticias he podido construir estos 16 relatos históricos", explica Buesa. Así, el escritor ha logrado transmitir su principal idea: "La historia es el relato de la vida de los humanos".

'La carta que nunca llegó' muestra la evolución de Jaca desde un punto de vista social, a través de la recuperación de "los protagonistas que han hecho esa historia, muchas veces sin nombre", comenta Buesa, a lo que añade: "No debemos olvidar que los seres humanos contribuimos a lo largo de los siglos a formar nuestra identidad, nuestra cohesión y desarrollo como pueblos. Me interesa recuperar a las personas que a pie de calle han construido la historia y padecido sus acontecimientos".

Una evolución social extrapolable

A partir de esta idea, Domingo Buesa logra extraer una serie de conclusiones que bien podrían ser extrapolables a cualquier otra sociedad, siempre teniendo en cuenta las particularidades que cada una guarda. Así, dice el historiador, "a lo largo del libro se ve cómo cambian los gustos y los miedos. El temor a las brujas o a la excomunión evoluciona con el paso de los siglos a un campo mucho más ideológico". Unos enfrentamientos, continúa Buesa, que desembocan en ocasiones en "sucesos trágicos".

En ese sentido, el autor pone de ejemplo los ítems de sus dos últimos episodios: el poema sobre el asesinato de la Cazoleta, en 1936, o el intento de representar en 1949 'Los cuatro vientos', de Federico García Lorca, algo prohibido por el régimen franquista. De este modo, el escritor logra demostrar esa evolución social hacia la ideología, algo que, obviamente, no era exclusivo de la capital jacetana.

Una ciudad por descubrir

En cualquier caso, a juicio de Buesa, Jaca sigue siendo una ciudad por descubrir: "Queda muchísimo. Es una ciudad con personajes que han trascendido las fronteras, lo que demuestra su riqueza y modernidad, además de una conciencia muy clara de lo importante que es la memoria, siempre recogiéndola en sus archivos". Por ello, el historiador no ha parado de estudiarla desde 1972, algo que le ha permitido fomentar un vínculo muy especial con la ciudad (él nació en Sabiñánigo). Asimismo, su labor no acaba en sus lecturas y transcripciones. "El historiador no tiene sentido si no revierte a la sociedad toda esa información. Sin conocer la historia es muy difícil progresar", subraya.

Qué mejor forma de revertir dicha información, además de los textos, que en el cara a cara con el público, algo que se producirá este domingo en el cierre de la Feria del Libro de Jaca, acompañado de José Luis Melero. Una feria "muy potente", según Buesa, que confirma el gran interés cultural de la ciudad, algo que tiene su explicación en su propio nacimiento y evolución, algo también reflejado en el libro. "Todo ello es el reflejo de una sociedad que nace en el siglo XI muy volcada a Europa. En el siglo XIX era una de las ciudades con más prensa en España. Jaca siempre ha estado muy cerca de la cultura, del pensamiento y de la intelectualidad, y eso al final se nota", concluye.