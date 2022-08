Laura Gómez-Lacueva, una aragonesa en ‘La que se avecina’

La carrera de Laura Gómez–Lacueva no ha parado de crecer en los últimos años. La actriz zaragozana, ya muy reconocida en la comunidad aragonesa gracias a su extensa participación en 'Oregón TV', ha añadido a su currículum sus recientes apariciones en destacados proyectos como la película 'Historias lamentables' (2020), de Javier Fesser o la serie 'El pueblo'. A todo ello hay que sumar su reciente fichaje por una de las comedias más longevas y asentadas del país, 'La que se avecina'. Y es que Gómez–Lacueva es una de las diez incorporaciones de la serie producida por los hermanos Alberto y Laura Caballero para su nueva temporada –su décimo tercera en parrilla– que actualmente se encuentra en proceso de grabación.

Una trayectoria labrada poco a poco, desde abajo, que está suponiendo cumplir las metas con las que la zaragozana persigue desde pequeña. "De niña ya jugaba a ser actriz con mi prima y mis vecinas. Soñaba con representar historias de teatro que yo misma me inventaba. Cuando fui creciendo, en el momento de entrar a la universidad, vi que lo que a mi me apetecía hacer era eso, por lo que entré en la Escuela de Teatro zaragozana", recuerda Gómez–Lacueva. Desde entonces, añade, todo fue llegando: "Creé mi propia compañía, me llamaban de otras... y ya llevo 25 años en los que me ha ido bastante bien, la verdad".

Si a nivel local Oregón TV fue un impulso, su trabajo con Fesser en 'Historias lamentables' terminó de dispararla a nivel nacional, confirmando el que puede ser su mejor momento. profesional "En comparativa, puede ser que sí lo sea. Estoy haciendo muchas cosas muy importantes a la vez, y tanto en la pequeña pantalla como en el teatro estoy muy bien surtida", explica. Precisamente, el teatro sigue siendo su "gran amor". "Es el que me robó el corazón y el que hizo que me dedique a esto", sentencia. De hecho, en diciembre empezará a preparar una nueva obra de la que, dice, todavía no puede "adelantar nada".

"Impaciente" por "verse" en su nuevo proyecto

Por otra parte, Laura Gómez–Lacueva se encuentra tan ilusionada como impaciente por poder verse en su nuevo papel como Greta Garmendia en 'La que se avecina', una farmacéutica adinerada que será la presidenta de la comunidad de vecinos a la que se mudan los personajes más antiguos. "Empezamos las grabaciones en mayo, y tenía que guardar silencio, y daba rabia el estar trabajando en algo que te hace tanta ilusión y no poder contarlo. Tengo muchas ganas de ver el resultado y verme junto a un grupo que lleva tanto tiempo junto", señala. Con todo, los rodajes terminarán próximamente, por lo que probablemente haya que esperar hasta el próximo año para poder ver los nuevos episodios.

La actriz cree que el "increíble recibimiento" del resto del elenco, así como el haber trabajado con los hermanos Caballero, está haciendo todo más sencillo. En ese sentido, cabe señalar que ambos también son los productores de 'El pueblo', comedia con la que Gómez–Lacueva sigue rodando de forma simultánea desde junio, y eso que ambos personajes son "radicalmente opuestos". "Me encanta que Laura y Alberto se hayan arriesgado a darme un rol tan distinto en dos rodajes paralelos", reconoce.

Un trabajo, el de 'La que se avecina', que puede ser un gran escaparate. "Los proyectos como este, cuanto más grandes son, más posibilidades te dan. Estar aquí es maravilloso porque me da trabajo para hoy y me puede abrir las puertas de otros", concluye la zaragozana.