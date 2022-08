La localidad monegrina de Sariñena acogerá este martes, 23 de agosto, el recital de poesía y música Arte bajo la Luna, a las 20.30 horas, en una sesión que se desarrollará al aire libre, en el cine teatro El Molino, con acceso gratuito.

Según ha expuesto uno de los organizadores, Juan Antonio Casamayor, el encuentro ofrecerá "pinceladas de poesía, literatura, canciones inéditas y versiones, incluso en francés y en italiano", por parte de autores aficionados "que quizás no sabemos demasiado, pero lo que sabemos lo expresamos". Es una iniciativa que lleva convocándose cerca de una década y está impulsada por la Editorial Sariñena y la Tertulia Cultural Violinista José Porta, con la colaboración del Ayuntamiento.

La filosofía de 'Arte bajo la luna' es "dar voz y visibilidad a la gente que hace sus pinitos a nivel particular, pero no es profesional y no tiene un sitio donde recitar una poesía o cantar una canción. Entonces, con ese espíritu participa todo aquel amante del arte que quiere expresarse", ha indicado el otro organizador y responsable de la Editorial Sariñena, Salvador Trallero.

De esta manera, participarán alrededor de 14 personas provenientes de Sariñena y de la comarca, con la posibilidad de que cualquier persona del público pueda incorporarse incluso a última hora.

Arte bajo la Luna

El proyecto nace con la intención de acercar a la ciudadanía "a toda una serie de cosas del mundo cultural que es conveniente revitalizar", ha subrayado Casamayor. Tiene una duración aproximada de una hora y media en la que las distintas representaciones se van alternando según la disciplina.

El recital se abre con la actuación de La Trova sariñenera, que interpretarán un par de composiciones, y luego se da paso a la lectura de algún poema o cuento para ir turnándose sucesivamente. El editor, Salvador Trallero, ha afirmado que no solo es "una manera de animar el ambiente cultural de la villa de Sariñena", sino que también es una forma de recuperar "en estos días tan calurosos de agosto, cuando ya sale la Luna y se mueve un poquito el fresco, esos encuentros populares donde en tiempos la gente se juntaba para hablar, en este caso en torno al ambiente artístico".

El acto, que contará con megafonía y sillas para el público, está abierto para todas las edades. No obstante, Trallero ha lamentado que no hay demasiada participación joven quizás porque "son el sector que más decepción puede estar teniendo con el contexto social actual" y, además, "hay que hacer frente en cualquier actividad cultural a la televisión y a las redes sociales, y cuesta que la gente salga de casa a participar".

Asimismo, ha resaltado que respecto a "la problemática del medio rural, que tanto se habla y se queda todo en palabras, nosotros pensamos que hay que hacer y aportar pequeños granitos de arena para el desarrollo de la sociedad". Arte bajo la Luna pretende ser una de esas actividades con la que se anima como ciudadanos a participar e implicarse.

"Así salen adelante las sociedades y los pueblos del medio rural. No nos preguntemos qué puede hacer Sariñena-Monegros por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros por Sariñena-Monegros", ha razonado Trallero, invitando a asistir y a animarse a formar parte de las actividades culturales como esta.

Otras actividades

Juan Antonio Casamayor ha señalado que hay otros grupos en localidades rurales que organizan actos similares, pero con una visión de cara a un futuro profesional, mientras que "nosotros no pretendemos ahora más que distraer, divertir, enseñar lo que podamos enseñar, que siempre todos podemos hacerlo, y aprender".

Trallero ha coincidido en que "ya no es tan importante si vienen cuarenta, cincuenta o veinte personas, sino que pasemos un buen rato y sea una de esas pequeñas situaciones y circunstancias de la vida que nos llegan y nos engrandecen". Además, Arte bajo la Luna es una oportunidad de expresión ya que "no suele ser habitual encontrar sitios donde la gente pueda recitar algo", ha anotado el editor, por lo que "aunque en el momento haya nervios, terminamos muy satisfechos".

La Tertulia Cultural Violinista José Porta organizan, además de este, varios actos culturales. De manera trimestral invitan a un conferenciante con trayectoria profesional literaria; preparan coloquios e impulsan el festival de cine Super 8, que consiste en la proyección de una selección de los cortos de Bujaraloz del año anterior.

También promueven diversas actividades con conferencias, presentaciones, visitas y rutas en el Día Orwell Aragón, en el que, en palabras de Juan Antonio Casamayor, "se refrescan asuntos culturales que hoy están siendo tan vigentes como las cosas que Orwell denunciaba en su obra 'Rebelión en la granja'".