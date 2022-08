La plaza de toros de Tarazona (Zaragoza) reabrirá oficialmente sus puertas el próximo domingo día 28 para celebrar su tradicional feria de San Atilano. Dos corridas de toros y dos festejos populares conforman un atractivo cartel que ha revolucionado la ciudad turiasonense y su comarca.

El coso, adquirido en enero pasado por el industrial local Juan José Vera para rescatarlo del abandono y su más que seguro cierre definitivo tras nueve años cerrada, ha mutado en tan solo unos meses hasta convertirse en una auténtica joya, dotada de todos los servicios y con un gusto exquisito hasta en el último detalle. Tras la feria, se proyecta una segunda fase de restauración.

Es el propio Vera quien confiesa con resignación que «estos años pasados, en fiestas, más allá de por la familia no tenía motivos para volver a Tarazona. Sin toros... prefería no ir. Se me caía el alma a los pies. Y me dije, Tarazona siempre ha tenido una feria de categoría y esto no puede acabar así. De modo que me lancé y compré el inmueble. Llegué a un acuerdo para la explotación con Luis Garzón y Julio Fontecha y nuestro objetivo es hacer una plaza para vivir no solo una corrida de toros sino un día completo de toros».

Así, los espectadores locales y quienes vengan de fuera podrán ver las reses en los corrales y luego, en una terraza habilitada junto a la plaza, podrán disfrutar de un sugerente servicio de restauración; podrán gozar del importante patrimonio monumental de la ciudad, la extraordinaria gastronomía local y rematar con la tertulia post corrida en la misma terraza.

El empresario Luis Garzón, por iniciativa de Julio Fontecha (con quien se asociaría posteriormente), se reunió con Vera para hablar de la posible explotación. «Cuando hice el primer viaje y vi la plaza me asusté –apunta–, pensé que era imposible llegar». Pero Juan José me dijo: «Tú monta una feria de categoría que de lo demás me encargo yo».

«Queremos hacer de Tarazona la Olivenza del norte», indica el empresario Luis Garzón

Se firmó un contrato por cuatro años en el que el primer ejercicio, para balancear el esfuerzo en carteles y darles máxima difusión no hubiera cargo de arriendo, «un gesto encomiable de la propiedad en pos de un bien común», abunda Garzón. Se habló con Morante pero tenía hecho Linares el 28 y Colmenar el 29; Talavante y Manzanares no querían salir de su circuito de plazas de primera y segunda categoría; El Juli tenía unas pretensiones inasumibles... –argumenta el promotor–, así que cerrramos un cartel magnífico con Roca Rey como máxima figura y uno reforzado, de ocho toros, con el aliciente regional añadido de Guillermo Hermoso».

Pero el empresario sevillano va mas allá y pretende dotar al coso turiasonense de una identidad muy marcada. «Quiero hacer de Tarazona la Olivenza del norte, una plaza en la que los toreros se peleen por venir».

El proyecto ha gozado de un notable apoyo por parte del ayuntamiento que, consciente del impacto en la economía local y del enriquecimiento del programa festivo, mira más allá, pues el coso no solo tendrá un uso taurino ya que, casi con total seguridad, será escenario de otras actividades dinamizadoras de la zona en un futuro no lejano.

El cartel del domingo contará con dos toros de Rosa Rodríguez para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y seis de Fuente Ymbro para David Fandila El Fandi, Miguel Ángel Perera y José Garrido. El lunes habrá toros de Núñez de Tarifa para Cayetano, Juan Ortega y Roca Rey.

Tarazona, pura tradición taurina

Pocas ciudades pueden presumir de dos plazas, cuatro matadores de toros y hasta ganadería de lidia propia. La conocida como Plaza Vieja, única en España (octogonal aprovechando su perímetro como viviendas), se inauguró en octubre 1792. Desde 2011 es Bien de Interés Cultural y pertenece a la Unión de Plazas Históricas de España. La nueva fue inaugurada el 23 de agosto de 1870 con una corrida de toros del hierro de La Campanilla (ganadería municipal que pastaba en las faldas del Moncayo y que se distinguía por un corte en la badana que asemejaba una campanilla) en la que actuó como único espada Salvador Sánchez Frascuelo. Cuatro matadores de toros ha dado la llamada ‘Toledo aragonesa’: Manuel Pérez El Relojero (1820-1884); El Bayas, Paco Vallejo y Pepe Mayor. Cuenta con una peña taurina (nacida como de Fermín Murillo y rebautizada como Moncayo) que ha llegado a contar con hasta 1.100 socios.