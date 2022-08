Tako, leyenda viva del rock aragonés

Si hablamos de rock aragonés, Tako debe escribirse con letras doradas. El grupo ejeano, fundado a mediados de los 80, lleva cuatro décadas trasladando su rock and roll por todos los rincones de la comunidad, además de salidas a otras localizaciones nacionales y extranjeras. Casi cuarenta años de carretera, adrenalina y letras que no tienen visos de detenerse. "Nos jode mucho hablar de retirarnos porque tenemos mucha más ilusión que cuando empezamos", dice Nacho Jiménez Arrese, teclista del grupo. Tako volverá a deleitar a sus vecinos de Ejea este domingo a partir de las 23.30 horas, dentro de su gira, 'Aunque nos cueste la vida', y con motivo de las fiestas de la localidad. Un concierto que ya se ha vuelto todo un clásico de la programación.

Los ejeanos se juntaron en los 80 como cualquier banda de la época, "sin más". Así lo asegura su cantante y fundador, Mariano Gil 'Rones': "Uno aprende a tocar un poco la guitarra, le gusta muchísimo la música y tiene la inquietud de tocar lo que le gusta, sobre todo al principio. Luego ya te atreves a componer". Unos inicios sencillos que derivaron en una exitosa carrera que ambos, Gil y Arrese, reconocen que no esperaban. "Nuestra única pretensión era juntarnos y pasarlo bien. Ahora la gente tiene un poco ese ansia de famoseo, pero nosotros era en lo último en lo que pensábamos", asegura Gil, algo en lo que coincide Arrese, quien además aporta un particular punto de vista: "Lo preocupante fue que no nos dimos cuenta. Al fin y al cabo, éramos de pueblo y no estábamos preparados para esas cosas".

El fenómeno Tako se fue extendiendo de forma imparable, sobre todo a raíz de su tercer álbum, 'A las puertas del deseo (1989)'. Una velocidad de crucero que hizo que ni los propios integrantes pudieran disfrutar el momento al 100%. "Esos Pilares (tras el lanzamiento de dicho disco) metimos a 18.000 personas en un concierto. Nos grabó un colega y al verlo solo nos fijábamos en lo guapas que eran los luces", rememora Arrese entre risas. "Éramos gilipollas. Hacíamos 70 u 80 conciertos al año y ni nos enterábamos", añade el teclista.

Y es que cuatro décadas en el sector musical dan para mucho, tanto en lo bueno como en lo malo. En ese sentido, a los Tako les tocó vivir la cara amarga del negocio en su momento más álgido. "El 'business' es lo que menos nos gusta. Hay una malgama de gente a tu alrededor, desde 'mánagers' y representantes hasta compañías discográficas, y todo el mundo intenta sacar beneficio del artista. Son capaces de subir y bajar a cualquiera", señala Gil.

Arrese, por su parte, recuerda una desagradable experiencia que va en esa misma dirección: "Nuestro mánager desapareció con bastante dinero y nos dejó con el culo al aire. Quebró la compañía y nos quedamos solos". Así, discos como 'No son horas de pescar '(1991) tuvieron que ser lanzados sin promoción alguna, pese a contar con la colaboración de artistas como Rosendo Mercado o Boni Hernández (Barricada). "Crían la vaca, la ordeñan, y luego van a por otra, y luego otra", asevera Mariano Gil.

El 'boom' logrado con sus primeros trabajos les permitió no perecer y, 18 discos después, Tako sigue siendo un referente del rock urbano. "Poner etiquetas es complicado, hacemos lo que nos sale. Siempre tuvimos el hándicap de que los más duros decían que no éramos lo suficientemente duros, y los más blandos que lo éramos demasiado. Hacemos rock, sin más", reivindica Gil, algo a lo que Arrese añade: "Lo bueno de Tako es que empezamos tocando lo justo y en los discos hemos evolucionado muchísimo. Podemos meter baladas, canciones más duras... Pero sin perder nuestra esencia".

Rock inmortal

Una continuidad y una evolución que les han permitido trascender las distintas generaciones. "Es muy chulo porque piensas que esos chavales no habían nacido, y los ves en el concierto, con sus padres... También significa que no todo el mundo está escuchando reggaetón", señala Gil. "Es un puntazo, a mí me alucina", reafirma Arrese al respecto.

Sin embargo, queda la sensación de que a Tako le faltó dar ese último salto que por condiciones y calidad merecían. "Al final, tenemos nuestros trabajos aquí. Podríamos habernos ido a Madrid, pero en Ejea se vive muy bien", cuenta Arrese, quien no muestra ningún tipo de remordimiento en ese sentido: "No me arrepiento de nada, esto es un regalo y me siento muy orgulloso. He tocado en un palomar y en un remolque, y también en un estadio. Me da igual que sea ante 50 o 100.000 personas. Mañana puede que vuelva a tocar en un sitio infame, y no se me caen los anillos porque lo que a mí me va es el rock and roll".

En cuanto al secreto de su longevidad como grupo, ni Mariano Gil ni Nacho Arrese saben dar una respuesta. "Nos conocemos, sabemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Tenemos la suerte que siempre nos acompañan las musas", afirma el cantante.

Inspiración constante

Las musas, en términos de Gil, nunca les han abandonado, algo que corrobora Arrese, quien asegura que el cantante es "una máquina de componer". Tanto es así que, pese a estar inmersos en plena gira, la idea de la banda ejeana es grabar su próximo disco ­­–el 19– este próximo invierno. "Me gustaría más pronto que tarde, porque ya tengo maquetado todo el disco y, como no paro de componer, se me acumulan otras canciones y al final es un lío decidirse por unas u otras", reconoce Gil.

Pero, antes de pensar en el próximo proyecto, Tako continúa su 'tour', que este domingo aterriza en Ejea de los Caballeros con un espectáculo, según Gil, "muy potente, tanto visual como sonoro". "El homenaje que hicimos en septiembre a Pedro Segura –primer batería de la formación, fallecido en 2020– fue la semilla. Esta vez la puesta en escena será diferente", asegura el cantante. Por su parte, Arrese reconoce que tocar en Ejea siempre es "especial": "Llevamos más de 1.500 conciertos, pero Ejea es el único en el que me pongo nervioso". Además, anuncia algunas "sorpresas", como "un par de canciones que hace 30 años que no tocamos".