Triunfalismo desbordado e indulto de un toro de Fuente Ymbro contra reglamento

La reinauguración de plaza de toros de Tarazona nueve años después de ser herida de muerte fue este domingo una noticia jubilosa. Aficionados locales fetén como Ángel Marqueta o Josemari Morte hubieran derramado alguna lágrima al ver ‘su plaza’ tan hermoseada y viva. Hubo atascos a la entrada dignos de una operación salida. La peña no paraba de entrar y aquello comenzó con veinte minutos de retraso. Como además fueron seis toros en lidia convencional y dos de rejones se echó la noche y hasta el cielo descargó un aguacero que vino a refrescar el asfixiante bochorno.

Como bochornoso fue poner la presidencia en manos del concejal Miguel García, absolutamente inapto para cargo de tanta responsabilidad. El cúmulo de desaciertos es tan abultado que hoy no debería ocupar de nuevo el palco. Sin matices. Porque, contra el propio reglamento (en plazas de tercera no cabe el indulto), perdonó la vida al segundo toro de Antonio Ferrera (Indómito). La pregunta inmediata es: ¿si no se puede indultar por qué se incluye el pañuelo naranja en el juego de moqueros presidenciales?

Claro que Ferrera puso mucho de sí echándole al público encima al presidente, alargando la faena a un toro que al final descubrió un buen pitón izquierdo pero no tan notable por el otro lado; que pasó media lidia escarbando y tampoco fue la locura en el caballo. ¿La vuelta al ruedo era más razonable? Pack de despojos simbólicos. Vale.

En ese mundo histriónico y teatral en el que Ferrera se desenvuelve a sus anchas navegó cómodo ante su primero, un toro con muchas virtudes: celo, repetición infatigable, humillación… en faena sin cuerpo inicial que terminó mejor a izquierdas. Otras dos peludas. Ea.

Si Garrido anda buscándose sin hallarse tampoco le benefician los sorteos. Toca andar su tramo de desierto y espabilar. Mientras, Miguel Ángel Perera lanceó con autoridad a su primero ganándole la voluntad desde las tablas hasta la boca de riego antes de soplarle un quite por Chicuelo estimable. El toro, para reventarlo en las tres primeras series, dictó tablas, la primera parte para ti y la segunda para mí. Oreja estadística. En su otro, parado y vacío, cumplió.

Entre medio anduvo Guillermo Hermoso, bien ante un público frio en que abrió plaza y a gran nivel con el que cerró su turno, en el que, sobre todo por el efecto fulminante del rejón final, se le concedieron dos orejas.

Alguien hoy no habrá dormido bien. ¿Consultas con la almohada?