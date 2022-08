Vetusta Morla va a ser el ‘grupo de adopción’ aragonés que recoja en los 23º Premios de la Música Aragonesa de Alagón la categoría especial Global. Los de Tres Cantos grabaron en 2019 en Alagón un videoclip 100% aragonés dirigido por la realizadora zaragozana Paula Ortiz. Pertenece a su canción ‘23 de junio’ y en él aparecen el actor Álvaro Morte, protagonista de la serie 'La Casa de Papel', y la actriz Verónica Moral, que ha sido parte de la serie 'Vis a Vis'.

El concierto que ofrecieron en las pasadas Fiestas del Pilar de Zaragoza contó con especial expectación. Desde el pabellón Príncipe Felipe, fue de los más mayoritarios de esa programación y, con creces, el más consultado desde el portal aragonmusical.com. Supuso otro de los conciertos históricos de los ofrecidos en nuestra tierra desde sus primeros tiempos por la formación de indie rock. En Aragón se les quiere especialmente y han conseguido meterse en el bolsillo a un público especialmente difícil y exigente.

Emisión a través de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

Aragón Cultura y Aragón TV se vuelcan un año más con estos Premios de la Música Aragonesa. La gala se podrá ver en directo a partir de las 20.00 horas a través del streaming del canal digital Aragón Cultura. Además, será emitida en diferido por Aragón TV a las 23:45 horas.

Ricardo Gabarre ‘Junco’ recogerá su galardón a la trayectoria

“Me siento muy feliz por dos razones: porque este reconocimiento sea en mi tierra y porque me reconozcan la trayectoria vivo y aún en activo, que los premios normalmente se dan ya cuando no estás aquí. Como artista me hace muy feliz y más, como digo, en mi tierra”. Estas han sido las primeras palabras de Ricardo Gabarre ‘Junco’ tras notificarle la propuesta por parte de la organización de reconocer su trayectoria.

La carrera de Ricardo Gabarre ‘Junco’ se encuentra hoy muy activa. Ha sorprendido a propios y extraños durante este 2022 con su single ‘He Vuelto’, que ha superado en YouTube el millón de reproducciones y en Spotify las 100.000 escuchas.

Ixo Rai! recogerá su premio al Compromiso Social

Estos premios habían anunciado ya un primer nombre que se llevará premio durante la gala de entrega y que ha confirmado su asistencia. Recibirá la categoría de Premio Itinerante, dedicada esta vez al Compromiso Social. Se trata de Ixo Rai!

Según ha votado el jurado, compuesto por más de 200 personas del panorama cultural aragonés, es esta banda pionera del mestizaje en Aragón la que merece llevarse este reconocimiento. Su discurso y actitud, tanto en las letras como en los conciertos, han conllevado un importante compromiso desde sus primeros pasos.

El año pasado dieron a conocer su reunión tras dos décadas desde el anuncio de su separación. Están informando sobre distintas fechas de una gira veraniega histórica que recorre distintas localidades aragonesas.

Los 23º Premios de la Música Aragonesa

En la filosofía de descentralización de los Premios de la Música Aragonesa, la localidad zaragozana de Alagón va a acoger la 23ª edición de estos reconocimientos y reunión anual del panorama musical aragonés bajo la organización del colectivo Aragón Musical. Toda la información está disponible desde aragonmusical.com.

Este apoyo a la cultura aragonesa es posible gracias a la colaboración de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Alagón, Cervezas Ambar, Covah-Rampa sonido e iluminación y Universidad San Jorge. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión apoya este evento desde sus diferentes medios y franjas horarias. Además retransmite la gala a través de Aragón Tv.

La fecha

La gala de entrega volverá a ser retransmitida a través de Aragón Tv. Esta tendrá lugar el primer día de septiembre, jueves, a las 20.00 horas desde el Auditorio Arcón de Alagón. Irene Alquézar y Luis Cebrián serán quienes la conduzcan.