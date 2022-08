Los Premios de la música aragonesa que cada año son más de la comunidad tras la descentralización de la gala llevada a cabo y que hace que este jueves los mismos se entreguen en Alagón, llegan a su cita anual con un favorito, el oscense Javier Almazán con su proyecto Copiloto.

El músico ha conseguido este año cuatro candidaturas (Epé por 'Abrazos salvavidas', Portada, Canción por 'El amor y el mundo' y Videoclip por 'Tu universo controlado', dirigido por Ana Escario y Adela Moreno) lo que le coloca como el mejor situado para la gala de este jueves (20.00 horas, en directo por Aragón Cultura) aunque no sería algo extraño que hubiera sorpresas. Con solo una nominación menos aparecen Erin Memento (Solista, Epé por 'Incendio en el jardín' y Videoclip por 'Muerta de frío', dirigido por Laura G Escribano) y Calavera (Álbum por 'Espejismos', Portada y Videoclip por 'Ambar', dirigido por Marcos Cebrián y Álex Ortega).

Ya con dos candidaturas los nombres se multiplican puesto que aparecen Kase.O Jazz Magnetism (Grupo y Directo), Bunbury (Solista y Producción por 'El puerto'), Isabel Marco (Álbum por 'Sin domesticar' y Canción en lengua autóctona por 'L’alentar d’as piedras'), Delacueva (Álbum por 'Delacueva' y Portada), Idoipe (Álbum y Canción por 'Cierzo lento'), y El verbo odiado (Grupo y Directo). Con una aparece un sinfín de nombres como los de NØM, Elem, Tachenko,...

Premios ya designados

Irene Alquézar y Luis Cebrián serán los conductores de una gala en la que, como siempre, se prometen sorpresas y de la que seguro saldrán con la escultura diseñada por José Azul Vetusta Morla (Premio Global de la música aragonesa), Ixo Rai! (Compromiso social) y Junco (Especial). «Me siento muy feliz por dos razones: porque este reconocimiento sea en mi tierra y porque me reconozcan la trayectoria vivo y aún en activo, que los premios normalmente se dan ya cuando no estás aquí. Como artista me hace muy feliz y más, como digo, en mi tierra», asegura precisamente Ricardo Gabarre 'Junco'. Su carrera se encuentra hoy muy activa. Ha sorprendido a propios y extraños durante este 2022 con su single 'He vuelto', que ha superado en YouTube el millón de reproducciones y en Spotify ya acumula más de 100.000 escuchas.

Los premios, coordinados por el colectivo Aragón Musical, cuenta con el patrocinio, entre otros, del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Alagón, Cervezas Ambar, Covah-Rampa sonido e iluminación y la Universidad San Jorge. Algo que parece claro es que la gala de este año volverá a ser también la de la representación de la gran diversidad de géneros musicales que existen en la comunidad.

Lista completa de nominaciones

Mayor Proyección

David Angulo

Mario Lafuente

Modelo

Os Fillos d'o Sobrarbe

Mayor Videoclip

'Ambar' de Calavera por Marcos Cebrián

‘Domino’ de Lady Banana por Ana Escario y Adela Moreno

‘Muerta de frío’ de Erin Memento por Laura G. Escribano

'Tu Universo Controlado' de Copiloto por Ana Escario

Mejor Programación

Aragón Sonoro

Bombo y Platillo

El Bosque Sonoro

Festival Flamenco en Zaragoza

Mejor Sala de conciertos

El Veintiuno

La Lata de Bombillas

La Ley Seca

Rock&Blues

Mejor Disc jockey

Carlos Hollers

RdeRumba

Dj Pendejo

Fokin Massive

Mejor Directo

Kase.O Jazz Magnetism

Los Drunken Cowboys

Rosin de Palo

El Verbo Odiado

Mejor Canción

‘Cierzo Lento‘ de Idoipe

‘El amor y el mundo‘ de Copiloto

‘Esto no para‘ de Cash Flow y varios artistas, Remix DJC&SPI

‘Un domingo más‘ de Elem

Mejor Canción en Lengua Autóctona

‘Chicot’ Jesús Viñas

‘L’alentar D’as piedras’ de Isabel Marco

‘País Perdiu’ de Nuei

‘Una tierra sin bayo’ de EFFE

Mejor EP

‘Abrazos salvavidas‘ de Copiloto (autoeditado)

‘ESCENAS’ de NØM (autoeditado)

‘From de Dark‘ de Ariadna Redondo (autoeditado)

‘Incendio en el Jardín‘ de Erin Memento (autoeditado)

Mejor Álbum

‘Cierzo Lento‘ de Idoipe (El Tragaluz Discos)

‘Delacueva‘ de Delacueva (autoeditado)

‘Espejismos‘ de Calavera (Lago/Cráter│TBC Producciones)

‘Sin Domesticar‘ de Isabel Marco (Carcajada Records)

Mejor Portada

‘Abrazos salvavidas‘ de Copiloto (autoeditado)

'Delacueva' de Delacueva (autoeditado)

‘Espejismos‘ de Calavera (Lago/Cráter│TBC Producciones)

‘O Zaguer Chilo V‘ de Varios Artistas (Nogará Religada / Delicias Discográficas)

Mejor Producción

‘Eduardo Luka‘ de Eduardo Luka (autoeditado)

‘El Puerto’ de Bunbury (Warner Music / Servidor De Nadie)

‘Libre‘ de Viki & The Wild (Maldito Records)

‘Las Discotecas de la Tarde‘ de Tachenko (Limbo Starr)

Mejor Solista

Begut

Bunbury

Erin Memento

Lionware

Mejor Grupo

Cuchillas

El Verbo Odiado

Kase.O Jazz Magnetism

Vivere Memento