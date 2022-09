Una edición de las 'Cartas de Cicerón' de 1696, un libro del año 1530 en el que el historiador Lucio Marineo Sículo habla de la conquista de América, tebeos de los años 30, un atlas de 1848 o una edición de los Fueros de Aragón de la primera mitad del siglo XVI. Son solo algunos de los tesoros que pueden encontrarse en la decimosexta edición de la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Zaragoza, que se ha inaugurado este jueves en la plaza Aragón. La cita, que vuelve a la ciudad tras dos años de ausencia obligada por la pandemia, estará abierta todos los días hasta el 18 de septiembre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

El periodista y escritor caspolino Alberto Serrano Dolader ha sido el encargado de leer este jueves el discurso inaugural, en el que ha subrayado que los libros «despejan interrogantes y son un laberinto de sabiduría». Poco después, las once casetas que participan en la feria han ido subiendo sus persianas y los ciudadanos han empezado a curiosear en los mostradores. La oferta es más que variada. Porque se pueden encontrar libros antiguos, pero también publicaciones descatalogadas, grabados y mapas, postales, fotografías, álbumes de cromos, tebeos antiguos y un sinfín de materiales literarios de otras épocas. De hecho, la cita ha ido ganando interés en los últimos años para los coleccionistas.

«Hasta lo de la pandemia venía a todas las ediciones. Me gustan mucho los libros antiguos y me encanta curiosear para ver si encuentro algo interesante», ha destacado Manuel, un zaragozano de 71 años. Como él, han sido muchos los afIcionados a los libros de viejo que han pasado por la inauguración de la feria, que se iba a celebrar como siempre a finales de marzo pero tuvo que suspenderse por la huelga del transporte.

«Fue una lástima, pero al final hemos podido celebrar esta edición y eso es lo importante. Estamos satisfechos y con ganas de acercarnos al público», ha subrayado Pabla Parra, presidente de la Asociación de Librerías de Viejo y antiguo de Aragón (Alvada), que organiza la feria con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

Todo parece indicar que la cita –totalmente consolidada en la capital aragonesa tras 16 ediciones– volverá el próximo año, según ha indicado Parra. «Nuestra intención es celebrarla de nuevo, aunque intentaremos que sea en nuestras fechas habituales, entre finales de marzo y principios de abril», ha apuntado Parra.

Tres librerías aragonesas

En esta decimosexta edición participan once expositores (solo uno menos que en 2019) y tres de ellos son aragoneses: Luces de Bohemia, Prólogo y Libros del rescate. «Hemos participado en la feria de Zaragoza desde la primera edición y también solemos ir a las que se celebran en Madrid, Barcelona o Valencia. Estas citas son importantes a nivel de ventas, pero sobre todo para acercarnos a la ciudadanía y tener más visibilidad», ha destacado Nacho Asín, de Luces de Bohemia.

En su caseta se pueden encontrar desde la citada edición de los Fueros de Aragón a cómics de los años 30 o una edición de las Ordinaciones de la imperial ciudad de Zaragoza. En el expositor de Libros del rescate también hay publicaciones antiguas, aunque su propietario, Javier Cinca, se ha especializado sobre todo en libros de ocasión en los últimos años. Así, en su estand pueden encontrarse conocidos títulos a un precio mucho más competitivo. «Durante la pandemia notamos un repunte en las ventas, pero desde hace unos meses ha habido un bajón por todo lo de la inflación», ha explicado Cinca, que ya realiza el 70% de sus ventas vía 'online'.

Sin duda, internet ha ido ganando un gran peso en este sector en los últimos años. «Está claro que es el futuro, pero yo no estoy muy posicionado porque no me gusta estar enganchado al ordenador todo el día. Además, creo que muchas veces se está realizando competencia desleal desde internet», ha lamentado Antonio Lorenzo, que lleva desde la primera edición participando en la feria de Zaragoza con su librería valenciana (El asilo del libro).