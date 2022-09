El Vive Latino ya vibra en el recinto de la Expo. Después de tres años de espera y dos intentos fallidos debido a la pandemia, las puertas del festival se han abierto este viernes poco después de las 16.00 horas y un goteo de asistentes ha comenzado a acceder de forma progresiva y ordenada al recinto. Por delante hay diez horas de música ininterrumpida (y otras tantas el sábado) que convertirán a Zaragoza durante dos días en la capital de la música creada a ambos lados del Atlántico.

Nada más y nada menos que 36 artistas de siete nacionalidades distintas se van a dar cita en el mayor evento musical celebrado en Zaragoza en los últimos años. Grupos y propuestas tan consolidadas como las de Vetusta Morla, Molotov, Love of Lesbian, León Benavente, Mon Laferte, Aterciopelados, Kase.O Jazz Magnetism, Amaral, Leiva o Café Tacvba harán vibrar a las más de 18.000 personas que acudirán cada uno de los días.

Aunque se esperan asistentes de todas las edades, por el momento en el recinto impera el público más joven. Como Carla y Miriam, dos zaragozanas de 21 años que han decidido acudir pronto al festival para escuchar los conciertos de Sidonie y Miss Cafeina. "También tenemos muchas ganas de ver a Vetusta Morla y Love of Lesbian. No todos los días se celebra un festival así en Zaragoza, así que no podíamos dejar pasar la oportunidad", han indicado.

A pesar de que solo hay una puerta de acceso, por el momento no se están formando filas para entrar, si bien es cierto que aún se prevé la llegada del grueso de los asistentes en las próximas horas.

Tres escenarios

El festival, cuya programación musical concluirá en torno a las cuatro de la madrugada, ha instalado tres escenarios. El principal, denominado Nautalia Viajes y ubicado junto a la escultura 'El Alma del Ebro', tiene un aforo para 22.000 personas y va a acoger cinco conciertos cada uno de los días. Por él desfilarán artistas de la talla de Amaral, Kase.O, Vetusta Morla o Love of Lesbian.

El segundo escenario (denominado Ambar) se sitúa en el anfiteatro y, con un aforo para 9.000 personas, va a albergar las actuaciones, entre otros, de Molotov, Iván Ferreiro, León Benavente, Café Tacvba o el rapero zaragozano Sho-Hai. Por último, el tercer escenario (denominado Vuse) se ha ubicado frente a los cacahuetes (cerca casi del acuario) y por el pasarán artistas como Aterciopelados, Instituto Mexicano del Sonido, Centavrvs o R de Rumba (dj de Violadores del Verso).

Además de la música, el festival tiene otros alicientes. Así, se ha instalado un cuadrilátero de lucha libre mexicana (los pases son a las 19.00 y las 21.00 horas) y los asistentes van a poder probar comida japonesa, venezolana, mexicana, peruana, italiana y española en los diferentes estands gastronómicos.