Tras tres años de espera, con una pandemia de por medio, el festival Vive Latino por fin ha dado comienzo en Zaragoza. A las 16.00 horas de este viernes se abrían las puertas del recinto de la Expo, donde los visitantes podrán disfrutar de dos días de grandes conciertos, buena gastronomía y un ambiente irrepetible. Estas son algunas de las impresiones que están dejando los primeros grupos.

Sergio y Tamara (Madrid). Tamara: "Vengo a escuchar a todas mis bandas favoritas, y él viene porque me quiere mucho (risas). Las entradas las tenía ya desde 2020". Sergio: "Alguna banda también me gusta, pero yo solo estaré hoy. Ella se queda los dos días".

Laura y Daniel (Zaragoza). "Venimos los dos días a disfrutar de la música y del ambiente, sobre todo de Carlos Sadness y Vetusta Morla. Cogimos las entradas en enero de este año y ya teníamos ganas".

Clara, Eduardo, Ángela y Javier (Zaragoza / México). "Tenemos muchas ganas de ver sobre todo a Mon Laferte, y también de que se estrenen los 'peques' en un concierto. Vivimos aquí, y la verdad es que había ganas de ver algo de este calibre en Zaragoza. Es una ciudad que merece cosas de este tipo".

Dani y María José (Zaragoza). "Soy productor y promotor musical, y me habían invitado. Zaragoza es una ciudad muy buena para hacer este tipo de cosas, y en estos últimos años no ha habido el apoyo necesario a la cultura. Además, el Vive Latino no se conoce en España demasiado, y lo latino no siempre se asocia a esto".

Miriam y Desireé (Zaragoza). "Tenemos la entrada desde hace tiempo, nos encanta la oferta y además se da un uso a un sitio como la Expo. Da pena verla vacía, más para quien la vimos en su esplendor".

Jorge y Víctor (México / Colombia). "Venimos desde Francia a ver seis o siete artistas que nos gustan: Mon Laferte, Molotov, Cafe Tacva, Aterciopleados... Estamos tristes porque queríamos ver a Bunbury. Teníamos las entradas desde 2020 y llevábamos tiempo esperando".

Amalia, María y Mayte (Zaragoza / México). "Nos hace ilusión ver a Kase.O, R de Rumba... Y nos parece genial que se celebre un pedazo de festival en Zaragoza, aunque nos da pena que no hayan venido más artistas internacionales. Hay que hacer esto más veces, este espacio (la Expo) está infrautilizado, no veníamos desde 2008".

María Fernanda, Jorge, Jaime y Rafael (Ecuador / Colombia). "Venimos a ver grupos de Latinoamérica y otros que nos encantan. Algunos vivimos aquí, otros en Valencia, y nos hemos animado a última hora a venir. El espacio en el que han montado todo está muy bien. Tenemos ganas de ver a Aterciopelados o Molotov, pero también a Amaral o Vetusta Morla".