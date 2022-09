Crítica de Javier Losilla del segundo día del Vive Latino: Ringui dingui, café con pólvora y la Venus de Guadalajara

Salió Kase.O al escenario con la furia de un toro de rodeo. De ahí que dijese que ellos empiezan los conciertos como otros los terminan. Ellos eran Kase y Magnetism, el espléndido grupo con el que hace 10 años registró un singular álbum de rap-jazz, y cerraban el sábado los conciertos del escenario grande del festival Vive Latino. Y el toro comenzó a embestir a diestro y siniestro con canciones de 'Magnetism' ('Boogalooo', 'Renacimiento'…) y de trabajos posteriores (piezas como 'Esto no para', 'Yemen', 'Mazas y catapultas', 'Ringui Dingui'…) y con briosos parlamentos contra el poder, sus pompas y sus engaños (todo un exorcismo). Todo eso, sin dejar de moverse y de bailar, mecido por la música-cañón de la banda, que recorría todas las tonalidades del jazz, del funk y de lo que se le pusiera por delante. Kase.O, a punto de retirarse de los escenarios por una larga temporada, según confesión propia, facturó un concierto que sonaba a despedida y, tal vez arrastrado por el mencionado ímpetu, menos redondo de los últimos que dio en Zaragoza en el Príncipe Felipe. Pero no faltó ni un ápice del carisma de un artista que con solo abrir la boca te atrae hacia el escenario como un imán. Es, como bien rapea, “el profesor de este flow extraplanetario”. Y como estaba lanzado, antes de regresar al escenario para los bises se marcó un final a ritmo de Sopa de caracol. Ya de vuelta, revisó a 'capella', no sin cierta nostalgia, fragmentos de su ya abultado cuaderno de rimas. Y renovado ('Renacimiento') y calentito ('Ballantines'), se retiró. ¡Esto no para, co!

Algún tiempo antes del incontenible ringui dingui de Kase. O, el grupo mexicano Café Tacvba, uno de los más notables de todas las Américas, volvió a certificar su condición de extraordinaria. Tacvba, en danza desde 1989, excede, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, su condición latina para instalarse en el Olimpo de las grandes formaciones de rock sin adjetivos. Sí, ya se sabe que por sus canciones, en mayor o menor medida, transita el espíritu de los folclores del otro lado del Atlántico, pero su conjugación de elementos sonoros y la manera que tiene de defenderlos en directo le sitúa a la altura de bandas como Talking Heads, sin ir más lejos. 'Cómo te extraño', 'Volver a comenzar', 'Las flores', 'Chilanga banda', 'Seremos capaces de bailar', 'Déjate caer', 'Chica banda' (con Ximena Sariñana), 'Eres', 'Quiero ver', 'Noche oscura' y 'El baile y el salón' conformaron el repertorio de una concierto que certificó una vez más que si no existiese un grupo como Café Tacvba habría que crearlo. Ximena Sariñana, Mula, Instituto Mexicano del Sonido... Más: la mixtura pop-latin-soul de Ximena Sariñana, actriz y cantante de Guadalajara (México), de quien esperábamos que apareciese en escena como la Venus de Botticelli, pues tenía como decorado una gran concha o algo muy similar. No fue así, pero disfrutamos de su irregular programa: canta bien y resuelve con talento, pero a veces fallas las canciones. Ofreció, entre otras, '¿Qué tiene?', 'La vida no es fácil', 'Si tú te vas', las arrebatadoras cumbias 'Una vez más' y 'Mr. Carisma', y 'Mis sentimientos'. A Mula, el trío formado por las dominicanas Rachel Rojas y las hermanas Anabel y Cristabel Acebedo les teníamos ganas. De verlas y escucharlas, no me sean macacos. Su puzle sonoro tiene enjundia y personalidad, pero su directo, cuando menos en grandes recintos, aún está lejos de ser el ideal. Y comenzamos la tarde con el impagable Camilo Lara y su Instituto Mexicano del Sonido. Su apuesta, ya saben: cumbia, tecno con chile, balkan-mex, pop, retazos electroacústicos… Camilo y sus muchachos se esforzaron para que el público bailase, pero solo lo lograron a medias. Probablemente, como en el caso de Mula, el insigne IMS no estaba en el lugar adecuado. En su actuación sonaron cosas como 'Mi T-shirt de la NASA', 'Alocatel', 'Just Enjoy', una cumbia con guiños al mambo '¿Qué le pasa a Lupita?', 'Escríbeme pronto' (con la presencia muda de Julia de Castro) y 'Yo digo baila'. Casi al final de la noche, antes del turno de Kumbia Queers, pasamos un ratito por la sesión de Nortec Collective, pero como en esta ocasión no terminamos de pillarle el punto, enfilamos, sin Blanca Nieves, el camino hacia la cama que, como cantaba Siniestro Total, es el mejor camino: "Aiho, aiho, a casa a descansar".