Crónica del Escenario Nautalia del Vive Latino: Amaral triunfa en casa ante un público entregado

Amaral se incorporó a finales de mayo al cartel del Vive Latino para cubrir la sensible baja de Bunbury y este sábado el dúo zaragozano ha vuelto a demostrar que es titular indiscutible en la programación de cualquier festival de pop-rock en español. Con el permiso de Kase.O, que al cierre de esta edición aún no había comenzado su concierto, el grupo aragonés era el reclamo principal del escenario Nautalia Viajes y su actuación ha cumplido con creces todas las expectativas. La banda, impulsada por la enorme voz de Eva Amaral y el talento a la guitarra de Juan Aguirre, ha facturado un gran concierto y ha logrado congregar a casi todos los asistentes que se encontraban en ese momento en el recinto.

Su directo, rotundo y arrollador, era además su único concierto en este 2022, lo que aún lo ha hecho más especial. Conscientes del formato festivalero y de las limitaciones de tiempo, el grupo ha tocado sus canciones más conocidas repasando una trayectoria de casi 25 años. Entre el público, que ha disfrutado de lo lindo durante los 70 minutos que ha durado la actuación, había muchos incondicionales de la banda. Como Carmen, una zaragozana de 43 años que pertrechada con la camiseta del grupo no ha parado de cantar todos los temas. «Los he visto más de diez veces y no me canso. Creo que es mi grupo preferido», ha zanjado.

La banda ha arrancado su actuación poco después de las nueve de la noche con 'Señales', de su último disco 'Salto al Color', pero ha sido la segunda canción ('El universo sobre mí') la que ha prendido una apoteosis que ya no se ha detenido hasta el final del concierto. Tras finalizar el tercer tema ('Marta, Sebas, Guille y los demás') la banda se ha presentado: «Somos Amaral, un grupo de Zaragoza, Aragón, España. Esta noche y a esta hora debería estar aquí Enrique Bunbury. Queremos mandarle un fuerte abrazo y desearle una pronta recuperación. Que sea muy feliz con lo que quiera hacer», ha dicho la del barrio de Casablanca mientras el público rompía a aplaudir.

Guiño a Bunbury

No ha sido el único guiño a Bunbury, porque al finalizar 'Este es nuestro tiempo' (la quinta canción tras 'Esto es el principio del final') ha cantado algunos versos de 'El viento a favor'. Luego han llegado 'Revolución', 'Ruido', 'Cómo hablar', 'Mares igual que tú', 'Kamikaze', 'Hacia lo salvaje', (con guiño incluido a Paco Ibáñez y su 'A galopar'), 'Resurrección', 'Cuando sube la marea' y 'Entre la multitud', el tema con el que han cerrado su actuación con guiño incluido a New order.

La emoción se ha adueñado en varios momentos de la cantante, que ha asegurado con lágrimas en los ojos: «Gracias por este recibimiento en nuestra ciudad, está siendo impresionante».

El concierto de Amaral ha pasado como un torbellino por la Expo de Zaragoza confirmando que la organización no podría haber encontrado un mejor recambio para la baja de Bunbury. Y más teniendo en cuenta que el público zaragozano ha imperado en el festival.

Leiva, apuesta segura

Tras la actuación de Amaral, el escenario Nautalia ha acogido el concierto de Leiva, otro importante reclamo del festival. El artista madrileño no ha dejado de ganar seguidores en los últimos años y ha conseguido algo harto complicado en la escena: tener una voz propia y reconocible. El ex de Pereza ha concentrado en poco más de una hora todos sus grandes éxitos, que ya son muchos tras casi 20 años de carrera. Así, ha tocado temas como 'Terriblemente cruel', 'Breaking bad' o 'Lobos'. La banda ha sonado rotunda y con empaque y su rock melódico ha satisfecho a un público entregado a la causa.

La baja de última hora de Bebe (el festival comunicó el viernes que la artista no iba a actuar por problemas de agenda) hizo que la música no sonara en el escenario principal a primera hora de la tarde. Así, el encargado de abrir el espacio Nautalia Viajes ha sido Carlos Sadness, que ha demostrado que su indie-pop desmelenado está más que consolidado a ambos lados del Atlántico. El artista ha congregado a un buen número de asistentes e incluso les ha hecho «perrear» con su canción 'Todo estaba bien'. En su 'setlist' también han aparecido temas tan conocidos de su repertorio como 'Hale Bopp' (con la que ha abierto el concierto), 'Chocolate y nata' o 'Isla Morenita'. Sadness ha derrochado simpatía y ha recordado sus orígenes aragoneses. «No miro mucho al público por si veo a mis primos, que me da vergüenza», ha dicho con desparpajo.

Al cierre de esta edición aún no había comenzado el concierto de Kase.O, sin duda uno de los grandes reclamos de este Vive Latino.